Ср, 8.04.2020
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Рейтинги: Центристская партия все ближе к лидерству

Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас.

ФОТО: Sander Ilvest

Партия реформ пока еще занимает в рейтинге первое место. Но если еще недавно ее отрыв от ближайшего конкурента составлял около десяти процентов, то в условиях чрезвычайного положения поддержка конкурентов ощутимо выросла. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.

Согласно опросам, проведенным в период с 10 марта по 6 апреля, за реформистов сейчас готовы проголосовать 30,8% избирателей.

На второй строчке расположилась Центристская партия (27,2%). Это лучший показатель партии со времен парламентских выборов.

Консервативную народную партию поддерживают 15,9%. За ней расположилась "Ээсти 200" (8,1%). За Социал-демократическую партию голоса готовы отдать 7,3 процента респондентов."Отечество" поддерживает 5,3% респондентов.

Правящую коалицию поддерживает 48,4 процента, а оппозицию 38,1% опрошенных.

В рамках исследований было опрошено 4002 человека в возрасте от 18 лет.

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