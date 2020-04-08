Очереди на границе с Литвой ставят под угрозу экспорт молока из Эстонии

"На границе Литвы стали контролировать водителей, мерить им температуру, и там очень длинные очереди, а это значит, что молоко испортится, если они будут стоять на границе шесть часов, это ужас", – посетовал член правления Союза сельхозпроизводителей Йыгеваского уезда Рауль Соодла.

Эстонские животноводы усматривают за происходящим на границе стремление Литвы поддержать своих фермеров. "Они сейчас защищают свой рынок, стараются спасать своих фермеров, чтобы все производства работали только на местном сырье", – считает Соодла.

Министр сельской жизни Арво Аллер во вторник связался по телефону с литовским коллегой, который убедил его, что никаких ограничений на импорт молока нет, а заторы на границе возникают не для защиты внутреннего рынка Литвы.