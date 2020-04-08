Очереди на границе с Литвой ставят под угрозу экспорт молока из Эстонии

Примерно четверть эстонского молока идет на экспорт, и одними из крупнейших покупателей являются литовские предприятия пищевой промышленности. Но в последние недели на границе Латвии с Литвой из-за дополнительных проверок и санитарной экспертизы стали образовываться большие заторы, которые ставят под угрозу не только транспортировку молока, но и вообще всю работу эстонских ферм, поскольку молоко – продукт скоропортящийся пишет Rus.ERR.
"На границе Литвы стали контролировать водителей, мерить им температуру, и там очень длинные очереди, а это значит, что молоко испортится, если они будут стоять на границе шесть часов, это ужас", – посетовал член правления Союза сельхозпроизводителей Йыгеваского уезда Рауль Соодла.
Эстонские животноводы усматривают за происходящим на границе стремление Литвы поддержать своих фермеров. "Они сейчас защищают свой рынок, стараются спасать своих фермеров, чтобы все производства работали только на местном сырье", – считает Соодла.
Министр сельской жизни Арво Аллер во вторник связался по телефону с литовским коллегой, который убедил его, что никаких ограничений на импорт молока нет, а заторы на границе возникают не для защиты внутреннего рынка Литвы.
Если очереди на литовской границе не уменьшатся в ближайшие дни, часть молока придется просто выливать, поскольку достаточных мощностей для его переработки в Эстонии нет.