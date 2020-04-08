Ср, 8.04.2020
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Государство может дать Nordica дополнительные деньги для обеспечения полетов из Таллинна

Самолет Nordica.

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

Чтобы обеспечить авиасообщение в условиях, когда ограничения на передвижение могут быть смягчены, Министерство экономики и коммуникаций рассматривает возможность увеличить финансирование национальной компании Nordica, пишет ERR.

По утверждению вице-канцлера министерства Ахти Кунингаса, государство имеет возможность использовать Nordica для открытия воздушного сообщения на важных маршрутах, поскольку восстановление перелетов очень важно для выхода из кризиса.

Сама же компания прекратила вылеты из Эстонии в октябре прошлого года, переключившись на подряды для авиакомпаний в других странах. 

В Nordica заявили, что готовы восстановить вылеты из Эстонии, если это понадобиться.

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