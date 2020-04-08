Панарин рассказал о финансовых потерях игроков НХЛ из-за коронавируса

«Хоккеисты прилично потеряют в следующем сезоне, с нас возьмут очень большой налог. Если лига недобрала и не заработала, то она взимает эти остатки с хоккеистов», — заявил Панарин. Он обратил внимание на то, что был прерван плей-офф НХЛ, являющийся самой прибыльной частью сезона. По мнению хоккеиста, игроки потеряют около 30 процентов от зарплаты.