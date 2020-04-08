Социал-демократы: в условиях углубляющегося экономического кризиса многие люди нуждаются в дополнительной поддержке

Парламентская фракция социал-демократов в марте сформировала рабочую группу, которая за две недели разработала пакет социальных мер, состоящий из 25 пунктов.

«Рийгикогу сейчас обсуждает инициативы правительства по поддержке экономики. Некоторые предложения правительства являются спорными, но в целом сектору предпринимательства обязательно нужно оказать поддержку. Это поможет экономике пережить кризис и сохранить рабочие места. Но наряду с экономическими мерами также нужен эффективный пакет социальных антикризисных мер, который поддержит людей напрямую», – сказал Раймонд Кальюлайд, возглавивший рабочую группу.

«По оценке социал-демократов, очень многие жители Эстонии, особенно семьи с детьми и пожилые люди, в условиях углубляющегося экономического кризиса нуждаются в дополнительной поддержке. И именно у социал-демократов самый богатый опыт в социальной сфере и здравоохранении», – отметил он.