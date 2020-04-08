Ср, 8.04.2020
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Матчи через каждые два дня без зрителей: Ла Лига представила план возобновления чемпионата

Матч "Осасуны" и "Вальядолида" в 2020 году

ФОТО: Fernando Pidal/ZUMAPRESS.com

Ла Лига и Королевская федерация футбола Испании планируют возобновить турнир, остановленный из-за пандемии коронавируса, уже в конце мая.

По информации El Chiringuito, чемпионат стартует 29 мая, а туры будут проводиться через каждые 72 часа без болельщиков. As сообщает, что возобновление может состояться на неделю позже – 5-7 июня.

Как отмечает RFEF, между играми одной команды должно быть не менее 72 часов. Это решение было принято в результате сегодняшней видеоконференции с участием представителей лиги и федерации. На завтра запланирована видеоконференция Луиса Рубиалеса с советом директоров RFEF.

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