Круизный лайнер MSC Magnifica уже месяц убегает от короновируса со здоровыми пассажирами

"Полтора года назад мы с женой купили путевку на кругосветный 117-дневный круиз. Для нас он стартовал 6 января в Марселе - на тот момент о коронавирусе еще никто не слышал. Затем наш маршрут удивительным образом складывался так, что мы уходили от зон заражения - за первые два месяца мы не посетили ни одной страны с коронавирусом, поэтому нас спокойно принимали острова Тихого океана - Таити, остров Пасхи, острова Кука, затем Новая Зеландия", - рассказал пассажир Михаил Вальтфогель в видео на YouTube.

На 70-й день лайнер прибыл на австралийский остров Тасмания, и капитан внезапно объявил, что сойти на берег нельзя.

На лайнере находятся 2,2 тыс. гостей, среди которых семь россиян, рассказал пассажир. Больше всего - французов, итальянцев и немцев. Среди гостей много пожилых людей. Еще около тысячи человек - члены экипажа.

В Facebook он отметил, что пассажиры не покидают лайнер с 10 марта и в свете ситуации в мире назвал это неплохим вариантом для самоизоляции.

"В Австралии нам загрузили хороших продуктов, стало много вкусной рыбы, мяса и хорошего вина", - написал Михаил в начале апреля.