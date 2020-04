Больше 239 не собираться: в Германии решили доиграть сезон Бундеслиги

Fußball Bundesliga, Saison 2019/2020, 10. Spieltag, RB Leipzig vs. Mainz 05 02.11.2019 8:0 5:0 Torjubel bei Yussuf Poulsen Angreifer RB Leipzig, Rueckennummer 9, 9, Nordi Mukiele Abwehrspieler RB Leipzig, Rueckennummer 22, 22, Konrad Laimer Mittelfeldspieler RB Leipzig, Rueckennummer 27, 27, Timo Werner Angreifer RB Leipzig, Rueckennummer 11, 11, Diego Demme Mittelfeldspieler RB Leipzig, Rueckennummer 31, 31 im Bundesliga-Spiel Leipzig gegen Mainz 02.11.2019 Leipzig Sachsen Deutschland Red-Bull Arena *** Football Bundesliga, season 2019 2020, 10 matchday, RB Leipzig vs. Mainz 05 02 11 2019 8 0 5 0 Goal celebration with Yussuf Poulsen attacker RB Leipzig, back number 9, 9 , Nordi Mukiele defender RB Leipzig, back number 22, 22 , Konrad Laimer midfielder RB Leipzig, back number 27, 27 , Timo Werner attacker RB Leipzig, back number 11, 11 , Diego Demme midfielder RB Leipzig, back number 31, 31 in Bundesliga game Leipzig against Mainz 02 11 2019 Leipzig Sachsen Deutschland Red Bull Arena

ФОТО: opokupix via www.imago-images.de/imago images/opokupix