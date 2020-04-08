Кальюлайд: призываю потерявших работу людей обратить внимание на село и помочь земледельцам

В ходе встречи подробно обсуждались связанные с рабочей силой вопросы, а также проблемы, которые возникают в сельскохозяйственном секторе в связи с кризисом. По словам главы государства, проблему нехватки нынешней весной в сельском хозяйстве рабочих рук можно частично решить путем временного привлечения людей без соответствующего опыта, однако в этом секторе достаточно и специфической работы, и уже многие годы невозможно полностью обойтись без рабочей силы из-за рубежа.

«Конечно, нынешнюю нехватку рабочей силы в сельском хозяйстве можно частично решить привлечением жителей Эстонии, которые полностью или временно потеряли работу, я призываю всех этих людей обратить внимание на село и по возможности помочь земледельцам. В то же время на современной ферме много таких рабочих мест, которые таким образом заполнить невозможно», – добавила президент Кальюлайд.

По словам президента республики, решения в сельском хозяйстве необходимо найти быстро, потому что клубника в любом случае созревает по своему графику, а не в зависимости от того, когда будет готов тот или иной законопроект. «Быстрым решением стало бы продление в рамках чрезвычайного положения разрешений на работу тем работникам из других стран, которые уже находятся здесь», – сказала президент Кальюлайд. По данным Эстонской сельскохозяйственной торговой палаты, до сих пор четверть работников сельскохозяйственного сектора прибывала к нам из-за рубежа, при этом треть операторов доения на крупных фермах и шестая часть других работников ферм прибыли с Украины или из других третьих стран.

Глава государства обсудила с представителями сельскохозяйственного сектора и функционирование прежних схем поставок. «В ситуации, когда товары больше не движутся через границы так, как мы привыкли, необходимо приложить совместные усилия, чтобы продовольственная безопасность не подвергалась дополнительным рискам», – сказала президент Кальюлайд после встречи, призвав всех замечать и по возможности приобретать в магазинах и пунктах приема заказов продукцию эстонских производителей.