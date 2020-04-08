Ср, 8.04.2020
Мы платим налоги, чтобы наши правители могли предвидеть события, учиться у остального мира, и если что-то получается, не считали это героическим подвигом. Меэлис Кубитс
  • Rus.Postimees.ee
  • Коронавирус
  • Прямая трансляция: представители министерств расскажут, как праздновать Пасху в условиях чрезвычайного положения

Прямая трансляция: представители министерств расскажут, как праздновать Пасху в условиях чрезвычайного положения

Министр социальных дел Танель Кийк.

ФОТО: Sander Ilvest

В 12.00 начнется ежедневная пресс-конференция, на которой министр социальных дел Танель Кийк, министр народонаселения Рийна Сольман и председатель правления Больничной кассы расскажут о борьбе с коронавирусом в условиях чрезвычайного положения.

Темы:

  • сегодняшняя ситуация и тестирование;
  • компенсация по больничному листу;
  • празднование религиозных праздников в условиях чрезвычайного положения.

Участники и темы в зависимости от ситуации могут меняться до последнего момента.

Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ