Прямая трансляция: представители министерств расскажут, как праздновать Пасху в условиях чрезвычайного положения

В 12.00 начнется ежедневная пресс-конференция, на которой министр социальных дел Танель Кийк, министр народонаселения Рийна Сольман и председатель правления Больничной кассы расскажут о борьбе с коронавирусом в условиях чрезвычайного положения.
Темы:
- сегодняшняя ситуация и тестирование;
- компенсация по больничному листу;
- празднование религиозных праздников в условиях чрезвычайного положения.
Участники и темы в зависимости от ситуации могут меняться до последнего момента.
Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.