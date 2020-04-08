Юрист объясняет, чем отличается трудовой договор от договора подряда и договора поручения

В то же время, при определенных условиях, у людей, работающих по договору подряда или договору поручения, также можно выявить признаки трудового договора и, таким образом, получить социальные гарантии. Юрист платформы юридической помощи HUGO.legal Юлле Алиорг рассказывает о различиях между заключенными для выполнения работы договорами, а также о том, как можно выявить трудовые отношения трудового договора.

Трудовой договор

Сторонами трудового договора (töövõtuleping) являются работник и работодатель, суть договора — выполнять работу — действовать согласно распоряжениям работодателя. Основным отличительным признаком трудового договора по сравнению с другими договорами является отношение подчинения — работник подчиняется распоряжениям работодателя, это означает, выполняет заданные трудовые обязанности, а также, как правило, имеется фиксированное рабочее время и место. Как правило, трудовой договор также выполняется лично — это означает, что если не оговорено иное, работник, в свою очередь, не может выполнять работу без заработной платы или отправить себе на замену кого-нибудь из своих друзей. Например, человек, работающий в магазине или спортивном клубе работником по обслуживанию клиентов, никак не может работать на основании договора поручения или договора подряда, хотя договор и может носить такое название — у такого работника по обслуживанию клиентов есть четкие трудовые обязанности, время работы и место, где он должен выполнять эту работу.

Договор подряда

В случае договора подряда (käsundusleping) сторонами договора являются заказчик и подрядчик, а суть договора — достижение оговоренного результата — например, построить дом или сшить костюм. Заказчик не может влиять на то, как и когда подрядчик выполняет эту работу, подрядчик свободен в управлении своими рабочими процессами — важно лишь достижение ожидаемого результата. В случае договора подряда также предполагается, что договор не нужно выполнять лично — например, для достижения желаемого результата строитель или портной может нанять себе помощника или отдать работу на исполнение кому-либо другому. В заключение — в случае договора подряда важно достижение оговоренного результата — как будет достигнут этот результат, как правило, неважно.

Договор поручения

Сторонами договора поручения являются доверитель и поверенный. Суть договора поручения — оказание другому лицу услуг согласно знаниям и способностям поверенного, с наилучшей для доверителя выгодой. Договор поручения от договора подряда отличает то, что в случае договора поручения важен процесс, а не результат работы — в случае договора поручения не всегда возможно гарантировать определенный результат, например, юрист не может гарантировать победу в суде. Аналогично договору подряда поверенный сам определяет свое место и время работы. В отличие от трудового договора здесь также отсутствует отношение подчинения — поверенный, конечно, должен при выполнении поручения соблюдать указания доверителя, но доверитель не может давать подробные указания в отношении способа или условий выполнения поручения.