Юрист объясняет, чем отличается трудовой договор от договора подряда и договора поручения

В последнее время много говорится о различиях в трудовых отношениях, поскольку у людей, работающих на основании обязательственного договора, отсутствуют социальные гарантии, которые сопутствуют только трудовому договору.
В то же время, при определенных условиях, у людей, работающих по договору подряда или договору поручения, также можно выявить признаки трудового договора и, таким образом, получить социальные гарантии. Юрист платформы юридической помощи HUGO.legal Юлле Алиорг рассказывает о различиях между заключенными для выполнения работы договорами, а также о том, как можно выявить трудовые отношения трудового договора.
Трудовой договор
Сторонами трудового договора (töövõtuleping) являются работник и работодатель, суть договора — выполнять работу — действовать согласно распоряжениям работодателя. Основным отличительным признаком трудового договора по сравнению с другими договорами является отношение подчинения — работник подчиняется распоряжениям работодателя, это означает, выполняет заданные трудовые обязанности, а также, как правило, имеется фиксированное рабочее время и место. Как правило, трудовой договор также выполняется лично — это означает, что если не оговорено иное, работник, в свою очередь, не может выполнять работу без заработной платы или отправить себе на замену кого-нибудь из своих друзей. Например, человек, работающий в магазине или спортивном клубе работником по обслуживанию клиентов, никак не может работать на основании договора поручения или договора подряда, хотя договор и может носить такое название — у такого работника по обслуживанию клиентов есть четкие трудовые обязанности, время работы и место, где он должен выполнять эту работу.
Договор подряда
В случае договора подряда (käsundusleping) сторонами договора являются заказчик и подрядчик, а суть договора — достижение оговоренного результата — например, построить дом или сшить костюм. Заказчик не может влиять на то, как и когда подрядчик выполняет эту работу, подрядчик свободен в управлении своими рабочими процессами — важно лишь достижение ожидаемого результата. В случае договора подряда также предполагается, что договор не нужно выполнять лично — например, для достижения желаемого результата строитель или портной может нанять себе помощника или отдать работу на исполнение кому-либо другому. В заключение — в случае договора подряда важно достижение оговоренного результата — как будет достигнут этот результат, как правило, неважно.
Договор поручения
Сторонами договора поручения являются доверитель и поверенный. Суть договора поручения — оказание другому лицу услуг согласно знаниям и способностям поверенного, с наилучшей для доверителя выгодой. Договор поручения от договора подряда отличает то, что в случае договора поручения важен процесс, а не результат работы — в случае договора поручения не всегда возможно гарантировать определенный результат, например, юрист не может гарантировать победу в суде. Аналогично договору подряда поверенный сам определяет свое место и время работы. В отличие от трудового договора здесь также отсутствует отношение подчинения — поверенный, конечно, должен при выполнении поручения соблюдать указания доверителя, но доверитель не может давать подробные указания в отношении способа или условий выполнения поручения.
Как выявить факт работы на основании трудового договора?
Для выявления трудовых отношений трудового договора необходимо обратиться в орган по трудовым спорам: в Комиссию по трудовым спорам или в суд. Обращающийся должен доказать основные критерии трудового договора: выполнение работы или последовательного процесса (работник и работодатель связывают себя трудовым договором, а также возникает ожидание наличия работника/работы на продолжительное время), работник обязан при выполнении трудовых обязанностей соблюдать полученные от работодателя поручения, а также работодатель имеет право проверять выполнение работником обязательств (работодатель определяет время, место и способ выполнения работы), выплата за работу периодического вознаграждения (обязательство выплачивать вознаграждение за труд не реже одного раза в месяц).
Кроме указанного также:
- работа выполняется лично;
- для выполнения работы используются рабочие средства, материалы и устройства работодателя;
- работник участвует в деятельности предприятия работодателя (работает в помещениях работодателя, соблюдает предписания распорядка труда, участвует в совместных мероприятиях с коллегами);
- для работника риск предпринимательства минимизирован, например, сроком предуведомления об окончании отношений и, в некоторых случаях, компенсацией, сопутствующей завершению отношений;
- проистекающие из договора обязательства ограничивают или налагают на работника обязательства и вне трудовых отношений (например, ограничение на конкуренцию).
Согласно Закону о трудовом договоре, трудовой договор следует заключать в письменном виде, и как юрист я настоятельно рекомендую поступать именно так. И все же трудовой договор считается заключенным и в том случае, если работник приступил к выполнению работы и работодатель это акцептировал.