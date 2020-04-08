Новые данные о том, как долго сохраняется коронавирус на различных поверхностях

Исследование показало, что вирус может быть обнаружен на очищенной дезинфицирующим средством поверхности в течение еще как минимум трех часов, передает marthastewart.com. Кроме того, было обнаружено, что вирус живет на медных поверхностях до четырех часов, на бумаге и картоне - до 24 часов, а на пластике и нержавеющей стали - до трех дней.

Вирус лучше передается на руки с менее пористых поверхностей. «При прикосновении к поверхности из нержавеющей стали на руки попадает 70 процентов вирусов, а с ткани или бумажных денег - только один процент!» - сказал Чарльз Герба, профессор микробиологии и иммунологии Университета Аризоны. Наиболее успешно вирус передается от одного человека к другому.