Президенты стран Балтии обсудят ситуацию с коронавирусом и стратегию преодоления кризиса

Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Керсти Кальюлайд обсудят применяющиеся национальные и европейские меры по борьбе с пандемией COVID-19, дадут оценку их эффективности, информировал BNS советник президента Литвы Антанас Бубнялис.

Президенты также будут говорить о стратегии преодоления экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Во время встречи не будут обойдены вниманием вопросы региональной безопасности, проведения в жизнь совместных инфраструктурных проектов.

В странах Балтии к полудню вторника было подтверждено в общей сложности 2577 случаев нового коронавируса.

По последним данным, в Литве установлено 912 случаев заболевания COVID-19, умерли 15 человек.