Президенты стран Балтии обсудят ситуацию с коронавирусом и стратегию преодоления кризиса

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии в среду в режиме видеоконференции обсудят ситуацию с коронавирусом и стратегию преодоления экономического кризиса.
Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Керсти Кальюлайд обсудят применяющиеся национальные и европейские меры по борьбе с пандемией COVID-19, дадут оценку их эффективности, информировал BNS советник президента Литвы Антанас Бубнялис.
Президенты также будут говорить о стратегии преодоления экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Во время встречи не будут обойдены вниманием вопросы региональной безопасности, проведения в жизнь совместных инфраструктурных проектов.
В странах Балтии к полудню вторника было подтверждено в общей сложности 2577 случаев нового коронавируса.
По последним данным, в Литве установлено 912 случаев заболевания COVID-19, умерли 15 человек.
В Латвии, по данным на вторник, было подтверждено 548 случаев, зафиксирована одна смерть, в Эстонии установлено 1149 случаев заболевания, умер 21 человек.