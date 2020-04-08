Выходить с карантина осторожно, деньги тратить разумно

Пусть простят меня жители Ида-Виру и занятые в горнодобывающей сфере, но пора бы уже закрывать подобные проекты и сосредотачиваться как на возобновляемых источниках энергии, а для Ида-Виру искать реальные возможности экономического роста, чем поддержание отрасли, которой через 30 лет уже не будет. Те же 125 миллионов, к примеру, можно было сразу направить на строительство восточной границы страны, где пока в планах строительства лишь небольшого, опытного, участка. К сожалению политические риски на Востоке сегодня таковы, что мы можем столкнуться с проблемой беженцев, которую при нынешнем техническом состоянии границ, решить не в состоянии.

Те же 125 миллионов можно было бы просто оставить в бюджете, создав заначку на абсолютно непредвиденные расходы и так далее, и тому подобное. Вариантов, как с большей пользой потратить эти деньги - тьма.

25 миллионов евро правительство выделело культуре из которых почти 20 миллионов на компенсацию неполученных доходов и еще пять на поддержку 1200 деятелей культуры и спорта. Если к спорту претензий нет - поддержку получат тренеры, оставшиеся без зарплаты в клубах, то к поддержка деятелей культуры - фрилансеров, вызывает, скажем так, легкое недоумение. Как и трехмиллионная поддержка профессиональных спортклубов страны.

Нужна ли такая поддержка местному спорту? При том, что его рейтинги в стране чуть менее, чем никакие? Понятно, что 90% спонсоров от спорта отвернется или уже отвернулось, но спорт сейчас это тоже бизнес и если нет денег на легионеров, то развивайте школы, играйте своими воспитанниками. Тогда хоть как-то, хотя бы из чувства местного патриотизма, народ пойдет на трибуны, купит пиво и пирожок и принесет клубу деньги...

Ну и напоследок. Тем же самом решением правительства было отказано в удовлетворении коллективного ходатайства эстонских частных СМИ, поддержать медиа деньгами вне фондов Кассы страхования от безработицы. Сумма, которую просили, равнялась всего 660 000 евро в месяц на всех и просили деньги на четыре месяца. СМИ попросили пройти в общую очередь заявив, что вам контент создадут те самые полубезработные деятели культуры. Дальше стало еще веселее - банкет за счет налогоплательщиков продолжился предложением купить, а если говорить гневно, то по-просту отжать, пользуясь сложной финансовой ситуацией, права на показ Олимпиады...

Ясно, что частные СМИ - бизнес, но если этот бизнес не сможет пережить коронакризис, то ущерб свободе слова в Эстонии будет нанесен непоправимый. Кто захочет вкладываться с нуля в создание рынка, как избежать риска попадания СМИ под влияния крупного капитала? В нашей стране и так частные телевизионныеканалы иногда ставят крест на неразвлекательных проектах, принося в жертву рейтингам остросоциальные темы. Если брать эстоноязычный сегмент ТВ, то политических программ на частных каналах нет, а те что есть на государственном телевидении больше выглядят как размазывание каши по тарелке и общению подчиненного с начальником, когда неудобные вопросы чреваты самыми плохими последствиями.

Да, есть радио, где раз в месяц в эфире "Викеррадио" идет отличная передача, где два журналиста обстреливают Юри Ратаса неудобными вопросами, на которые тот толком ответить не может, но частные радиостанции, работающие на том же общественно-правовом поле производят такой контент не раз в месяц, а каждый день. Но государству это видимо не надо...

Ну и напоследок государство объявило, что приостанавливает выплаты в пенсионную ступень на полтора года, а средства направит на погашение дефицита бюджета. К осени, если еще все живы будем, ожидается и решение по пенсионной реформе, которое в случае пложительного решения наполнит казну деньгами подоходного налога, только к экономике это не имеет никакого отошения - как видно, зарабатывать госсектор у нас не умеет, а тратит деньги вполне себе бездарно.

Что поделать...