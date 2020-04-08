Выходить с карантина осторожно, деньги тратить разумно

Второй месяц в Европе с разной степенью жесткости ограничений продолжаются карантины. Некоторые страны готовят проекты по выходу с изоляции, но, как отмечают европейские СМИ, надо такие шаги делать с умом, как и тратить деньги на поддержку экономике, чего в Эстонии, пока, делать не особо научились.
Выходить нельзя остаться
Сразу четыре европейские страны собрались ослабить карантинные ограничения. Австрия, Чехия, Норвегия, Германия и Дания. Как показывают графики, в этих странах кривая заболеваемости коронавирусом идет на спад, а с осоловевшим от сидения дома народом справляться стражам правопорядка все труднее и труднее. В Вене, как следует из репортажей гостелеканала и общеевропейского, набережные Дуная облеплены горожанами, нарушающими строгие карантинные меры, позволяющие выходить из дома лишь в четырех случаях.
Первыми, кто подпадает под смягчение правил в этих странах - дети. Детей как-то сразу вычеркнули из категории особого риска, а дистанционное обучение даже в Западной Европе идет с такой натужностью, что первым делом власти задумались о возвращении племя младого за парты.
Чехам отныне будет разрешено играть в теннис и гольф - по задумке властей эти виды спорта помогут держать дистанцию в два метра. Теннис, по крайней мере, точно, если игра не идет у самой сетки, а соперники обмениваются ударами с задней линии.
Кажется, что еще немного, еще чуть-чуть и вместе с бутонами раскроется сжавшаяся от короновирусного карантина и остальная жизнь. Однако такие надежды сравни вчерашней таллиннской погоде - вроде и показывало +15, но ледяной ветер заставлял одевать все те же полузимние наряды.
И Австрия, и Чехия, Германия, далее по списку до конца не уверены, что принимаемые меры ослабления каратинных мер - правильные. Эксперты в области здравоохранения утверждают, что резкая отмена ограничений, а может и сам ограничения в ближайшие месяц-два, спровоцируют вторую волну пандемии, которая окончательно прихлопнет европейскую медицину и экономику. В том же Вухане в карантине сидели 2,5 месяца, Европе надо потерпеть - утверждают одни. Натерпелись, кто не умерт, то выживет - парируют другие.
Главная опасность отмены карантина здесь и сейчас в любой европейской стране заключается в неофициальной статистике заболеваемости коронавирусом. Китай подтвердил, что некоторые заболевшие никаких симптомов не ощущали. Абсолютно точно, что такие же случае есть и в Европе и возможно, что заболевание проходило в легкой форме, не требовавшей вмешательства врача или какой-либо регистрации. А сколько таких людей есть и сейчас?
Так вот представим картину: масса народа, которой заняться, кроме тенниса, гольфа и шашлыков на природе, нечем - работы же нет, а моллы и кафе закрыты. Как результат - начнется шатание по улицам всех и вся, хотя бы под предлогом, что надо бы чад в школу-детсад отвезти-привезти. Меньшее из зол будет, конечно, образование докороновирусного трафика. Большее - пандемия пойдет на второй круг.
Каков будет этот второй круг если в него войдет человечество с нерешенными проблемами первой волны пандемии? Сейчас модно сравнивать нынешние времена с Второй мировой, вторая волна пандемии, наступи она сейчас, откинет нас почти что во времена ранних средних веков, когда города и окрестности формировали практически государственные образования. В Эстонии, до начала 13 века также были свои уезды со старейшинами и объединяло эстов то, что они были эстами. Все остальное зависело уже от конкретного уезда и его политики. Одним словом - в мире может начаться тотальный карантин, где изолировать уже будут не государства, а города, районы и улицы. Все будут дома, поля, может, и засеют, но рынки сбыта отомрут окончательно и прогрессивное человечество уйдет даже не в средневековые времена, а куда-то к первобытному строю, если, конечно, пещеры можно будет покидать.
Такой черный сценарий рисуют противники отмены карантина в Европе. Их оппоненты кивают на Швецию, в которой представители Минздрава, резонно заявляют, что именно шведская модель существования в кризисной ситуации предусматривает наиболее минимальные потери при возврате к нормальной жизни. Да и с экономической точки зрения шведское правительство пострадает не очень сильно - из заявленных 300 миллиардов крон, только 5-7% приходятся на реальные траты, а в остальном шведы сыграют в ту же короналотерею - 2/3 от объема заявленных средств помощи - гарантии по кредитам бизнесу, который может выстрелить, а может и не выстрелить, но денежные потери бюджета составят не шесть процентов ВВП, а по оценкам экономистов в два-три раза меньше в зависимости от внешней конъюктуры.
Шведские меры противодействия пандемии могут войти в историю под названием "шведской рулетки" и дебаты на счет правильности таких шагов, равно как и карантина в остальных странах дадут почвы для споров многим ученым на многие годы вперед.
Есть ли модели выхода из карантина у Европы? Закрыть народ на карантин - одно дело, отстроить заново модели функционирования будет гораздо сложнее. Дело даже не в монетарных или фискальных мерах которые все больше кажутся поддержанием человечества на аппарате финансового вентилирования легких, а в том, как угадать - как, в какой момент, каким способом снять ограничения. Будет ли это общий шаг внутри Евросоюза, отдельные меры стран - темы практически до самых майских праздников, после которых, кстати, карантин может сняться сам собой - хорошая погода выведет людей на улицы и далее уже надо будет просто ждать, куда качнется маятник.
Деньги в трубу
Правительство Эстонии все-таки решило поддержать Ида-Виру. Однако за 30 лет так и не научилось делать это с умом. 125 миллионов евро выделено на строительство завода по производству сланцевого масла в Аувере. 125 миллионов евро - половина от пакета зарплатной госпомощи и пять процентов от общего количества господдержки. Как ожидается завод даст работу от полутысячи, когда завод начнет работать до тысячи во время строительства объекта. Инвестиция в такое предприятие, как абсолютно точно написал в "Северном Побережье" Яанус Пурга, экс-член правления "VKG, представляется экономически нецелесообразной. Нефтяные войны, которые происходят на мировых рынках, ставят своей задачей убрать с него американскую, да и вообще всю сланцевую нефть, себестоимость производства которой довольно высока. На данный момент, как отмечает Пурга, убыток с каждой тонной сланцевого масла составляет до 100 евро, а при достижения точк безубыточности, оцененной в 45 евро за баррель нефти для нового завода, активизируются и другие производители нефти, в результате чего цена снова полетит вниз, а одними из главных новостей Эстонии будут те же самые вести о закрытии заводов, шахт и прочего сланцевого сектора.
Пусть простят меня жители Ида-Виру и занятые в горнодобывающей сфере, но пора бы уже закрывать подобные проекты и сосредотачиваться как на возобновляемых источниках энергии, а для Ида-Виру искать реальные возможности экономического роста, чем поддержание отрасли, которой через 30 лет уже не будет. Те же 125 миллионов, к примеру, можно было сразу направить на строительство восточной границы страны, где пока в планах строительства лишь небольшого, опытного, участка. К сожалению политические риски на Востоке сегодня таковы, что мы можем столкнуться с проблемой беженцев, которую при нынешнем техническом состоянии границ, решить не в состоянии.
Те же 125 миллионов можно было бы просто оставить в бюджете, создав заначку на абсолютно непредвиденные расходы и так далее, и тому подобное. Вариантов, как с большей пользой потратить эти деньги - тьма.
25 миллионов евро правительство выделело культуре из которых почти 20 миллионов на компенсацию неполученных доходов и еще пять на поддержку 1200 деятелей культуры и спорта. Если к спорту претензий нет - поддержку получат тренеры, оставшиеся без зарплаты в клубах, то к поддержка деятелей культуры - фрилансеров, вызывает, скажем так, легкое недоумение. Как и трехмиллионная поддержка профессиональных спортклубов страны.
Нужна ли такая поддержка местному спорту? При том, что его рейтинги в стране чуть менее, чем никакие? Понятно, что 90% спонсоров от спорта отвернется или уже отвернулось, но спорт сейчас это тоже бизнес и если нет денег на легионеров, то развивайте школы, играйте своими воспитанниками. Тогда хоть как-то, хотя бы из чувства местного патриотизма, народ пойдет на трибуны, купит пиво и пирожок и принесет клубу деньги...
Ну и напоследок. Тем же самом решением правительства было отказано в удовлетворении коллективного ходатайства эстонских частных СМИ, поддержать медиа деньгами вне фондов Кассы страхования от безработицы. Сумма, которую просили, равнялась всего 660 000 евро в месяц на всех и просили деньги на четыре месяца. СМИ попросили пройти в общую очередь заявив, что вам контент создадут те самые полубезработные деятели культуры. Дальше стало еще веселее - банкет за счет налогоплательщиков продолжился предложением купить, а если говорить гневно, то по-просту отжать, пользуясь сложной финансовой ситуацией, права на показ Олимпиады...
Ясно, что частные СМИ - бизнес, но если этот бизнес не сможет пережить коронакризис, то ущерб свободе слова в Эстонии будет нанесен непоправимый. Кто захочет вкладываться с нуля в создание рынка, как избежать риска попадания СМИ под влияния крупного капитала? В нашей стране и так частные телевизионныеканалы иногда ставят крест на неразвлекательных проектах, принося в жертву рейтингам остросоциальные темы. Если брать эстоноязычный сегмент ТВ, то политических программ на частных каналах нет, а те что есть на государственном телевидении больше выглядят как размазывание каши по тарелке и общению подчиненного с начальником, когда неудобные вопросы чреваты самыми плохими последствиями.
Да, есть радио, где раз в месяц в эфире "Викеррадио" идет отличная передача, где два журналиста обстреливают Юри Ратаса неудобными вопросами, на которые тот толком ответить не может, но частные радиостанции, работающие на том же общественно-правовом поле производят такой контент не раз в месяц, а каждый день. Но государству это видимо не надо...
Ну и напоследок государство объявило, что приостанавливает выплаты в пенсионную ступень на полтора года, а средства направит на погашение дефицита бюджета. К осени, если еще все живы будем, ожидается и решение по пенсионной реформе, которое в случае пложительного решения наполнит казну деньгами подоходного налога, только к экономике это не имеет никакого отошения - как видно, зарабатывать госсектор у нас не умеет, а тратит деньги вполне себе бездарно.
Что поделать...
До Скандинавии нам пока далеко - а после окончания коронакризиса будет еще дальше.