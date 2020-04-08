Попавший в беду Bolt просит у государcтва кредит на 50 миллионов евро

Основатели Bolt Мартин и Маркус Виллиг пишут в тревожном сообщении правительству, что методы поддержки, прежде всего чрезвычайные кредиты Kredex и кредитные поручительства не помогают. В частности, кредитный потолок Kredex составляет пять миллионов евро, что очень мало для такой компании, как Bolt (стоимость компании составляет по меньшей мере миллиард евро — ред.).

Братья Виллиги признаются, что, начиная с апреля на следующие месяцы им минимально требуется 15 миллионов евро в месяц, всего 50 миллионов евро. «Эта сумма нужна на покрытие постоянных расходов и быстрые инвестиции вследствие изменения рынка, чтобы обеспечить предприятию жизнеспособность и способность выйти из кризиса без фатальных последствий», - говорят основатели. К этим расходам относятся преимущественно зарплаты и существующие долгосрочные обязательства. Стоит отметить, что Bolt уже урезал зарплаты всем 1500 работникам.

Виллиги говорят, что они уже обратились с поручительством Kredex во все крупные коммерческие банки Эстонии. Последние однако навстречу не пошли. Проблема в том, считают предприниматели, что Kredex обещает покрыть до 90 процентов кредитных потерь банка, но для того, чтобы Bolt получил кредит, банки хотят, чтобы поручительство Kredex покрывало 90 процентов от основной суммы кредита в виде фиксированной суммы.

Bolt предлагает два варианта: Kredex выдает Bolt напрямую чрезвычайный кредит в размере 50 миллионов или, как второй вариант, предоставляет фиксированное поручительство для банковского кредита, что соответствует 90-100 процентам от суммы кредита.

Начало года было прибыльным

Маркус и Мартин Виллиг отмечают, что начало года для компании было хорошим и прибыльным в 2/3 городов, где действует фирма. Однако экономика свободного падения, вызванная распространением коронавируса, закрытые для предотвращения распространения вируса городские пространства и ограничения на движения крайне сильно повлияли на бизнес-деятельность Bolt.

«Хоты мы попытались в Bolt быстро приспособиться к ситуации на рынке, к примеру, за неделю мы запустили доставку на дом продуктов из продуктового магазина и новую услугу курьера, всё же наша главная модель обслуживания — таксоплатформа — получила беспрецедентный удар», - признаются братья.

В офисах Bolt в Эстонии работает 515 человек, а в 2019 году были наняты еще 230 работников. Помимо этого компания до пандемии предоставляла возможность получать доход 4600-м предпринимателей (физическим лицам) в 12-и городах Эстонии.