Omniva обратилась к пользователям интернет-магазинов с важным сообщением

Компания Omniva рекомендует клиентам отдавать предпочтение посылочным автоматам, которые могут предоставлять людям самое быстрое и безопасное обслуживание, сообщает предприятие на своем сайте.

По словам руководителя сектора посылочного бизнеса Omniva Андре Вескимейстера, сеть посылочных автоматов компании является единственным каналом доставки, на который не повлияли ограничения чрезвычайного положения. «Наша самая важная задача – обеспечить нашим клиентам безопасное получение посылок. В сегодняшней ситуации решением этой задачи является посылочный автомат. Все посылочные автоматы открыты и работают круглосуточно, находятся снаружи, и ими можно пользоваться даже в перчатках, – сказал Вескимейстер. - Соблюдать дистанцию 2 + 2 у посылочного автомата также несложно, поэтому посылочный автомат является самым безопасным каналом во время текущего кризиса».

Omniva увеличила свои возможности доставки даже больше, чем на Рождество, и несмотря на очень большие объемы посылок, большинство отечественных посылок доставляются в посылочные автоматы к следующему дню. «Более 70 процентов отправлений поступают в посылочный автомат на следующий день, остальные – на второй день или в крайнем случае на третий. Мы также просим всех наших клиентов забирать свои посылки как можно скорее. Так мы поможем друг другу быстрее выйти из кризиса», – сказал Вескимейстер.

В связи с решением правительственной комиссии по чрезвычайному положению в Эстонии было закрыто 19 почтовых отделений, более половины из них – в Таллинне. В качестве исключения остаются открытыми только такие почтовые отделения в торговых центрах, откуда перенаправить отправления в пределах одного города невозможно или в которые есть отдельный вход. «Чтобы смягчить эту ситуацию, мы продлили срок хранения всех посылок в почтовом отделении до 20 апреля, независимо от содержания уведомлений, полученных клиентами за это время. Поэтому у всех клиентов достаточно времени, чтобы забрать свои посылки», – сказал Вескимейстер.

Чтобы справиться с посылками закрытых в Таллинне почтовых отделений, были продлены часы работы других таллиннских почтовых отделений (Пн–Пт 9–20; Сб 10–15) и открыты два дополнительных пункта выдачи посылок – Маяка (Палласти, 28) и Пирита (торговый центр Пирита, Меривялья-теэ, 24). В настоящее время Omniva также работает над решениями, которые позволят клиентам самим продлевать срок хранения в почтовом отделении и при необходимости перенаправлять посылки из почтового отделения в посылочный автомат. «Мы опубликуем информацию об этом в ближайшее время», – добавил Вескимейстер.

«В условиях сегодняшнего кризиса предпочтения людей и возможности получить посылку очень отличаются от обычной ситуации, и мы готовы их учитывать, – сказал Вескимейстер. - Самый быстрый способ сообщить о своих предпочтениях – отметить их на сайте minu.omniva.ee».

По словам Вескимейстера, все пользователи уже заранее могут перенаправить все свои отправления, прибывающие в почтовые отделения из-за рубежа, в выбранные ими посылочные автоматы. «Это займет всего пару минут, но избавит вас от ситуаций, когда посылку трудно получить. Кроме того, это позволит клиентам отметить пять предпочтений, чтобы в случае, если один посылочный автомат перегружен, мы могли бы направить посылку в следующий подходящий посылочный автомат», – сказал Вескимейстер.