Пыхья-Таллинн предлагает уличным художникам сотрудничество

Граффити появились в скейт-парке в середине марта, сразу после введения чрезвычайного положения. Хоть речь и идет о порче городского имущества, районная управа готова к взаимодействию и хотела бы предложить уличным художникам разумную альтернативу.

«Уличное искусство занимает в молодежной культуре свое место, и те же граффити могли бы стать украшением нашего скейт-парка. Но прежде неплохо было бы выяснить, где и как рисовать. Например, из-за несанкционированных граффити рампа стала более скользкой и травмоопасной», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

В связи с чрезвычайным положением скейт-парк сейчас закрыт, поэтому заменить испорченные элементы не составило труда. При этом их было решено не утилизировать, а использовать в качестве украшения скейт-парка и своеобразного учебного пособия для уличных художников.

Старейшина района призвал молодых людей к сотрудничеству. «Если вы заинтересованы в художественном самовыражении, то смело обращайтесь в расположенный по соседству Пыхья-Таллиннский молодежный центр. Если задумка стоит того, то посоветуем, какую краску выбрать, и найдем для нее достойное место в скейт-парке», - сказал Ярвелайд.