Еврогруппа не договорилась о помощи Италии

"После 16 часов обсуждений мы приблизились к соглашению, но пока не достигли его", - написал госминистр финансов Португалии Сентену. По его словам, речь идет о решении двух задач. Во-первых, в Евросоюзе была создана мощная финансовая сеть безопасности на фоне пандемии коронавируса - "для защиты трудящихся, фирм и стран". Во-вторых, участникам еврозоны необходимо выработать "солидный план восстановления" национальных экономик.

Разногласия Нидерландов и Италии

По словам источников Reuters, основным камнем преткновения на переговорах стали разногласия Италии и Нидерландов по вопросу о том, на каких условиях правительства стран еврозоны будут привлекать кредиты для борьбы с эпидемией. Это противоречие пока не дает согласовать новый пакет помощи сообществу объемом в полтриллиона евро для преодоления последствий пандемии нового вируса.

Спор о "коронабондах"

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в конце марта предупредил, что ЕС лишится своего предназначения, если не сумеет выработать серьезный ответ на пандемию коронавируса и на связанный с ней кризис. Его заявление служило отсылкой к первой в истории ЕС эмиссии общеевропейских бондов ("коронабондов") для привлечения заимствований с целью стимулирования экономики и поддержки наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран Евросоюза. На их выпуске настаивают, в частности, Италия и Испания.