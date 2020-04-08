Больница в Берлине. ФОТО: FABRIZIO BENSCH/REUTERS

Германия - на пятом месте по числу зараженных коронавирусом. Больше случаев сейчас только у мировых антилидеров в борьбе с пандемией - США, Испании, Италии и Франции. Более чем у 107 тысяч человек в Германии диагностировали Covid-19, умерло чуть более 2 тысяч человек.

В Италии, где выявлено более 135 тысяч случаев заражения, уже умерли более 17 тысяч пациентов, В Испании, где заразилось более 140 тысяч человек, вирус унес жизни 14 тысяч человек. Во Франции - 110 тысяч случаев заражения и 10 тысяч смертей.

Как Германии удается сохранять жизнь больным Covid-19?

Создали тест, когда в стране еще не было коронавируса

О первых жертвах коронавируса в Германии стало известно 9 марта. В Хайнсберге скончался 78-летний мужчина, в Эссене умерла 89-летняя женщина. Оба города находятся в земле Северный Рейн-Вестфалия, где к тому моменту было 484 случая заражения новым коронавирусом. Всего в стране диагноз тогда подтвердили у 1112 человек.

За полтора месяца до этого, 27 января, в Баварии анализ выявил коронавирус у 33-летнего мужчины, сотрудника компании Webasto, занимающейся поставками автомобильных запчастей. Пациент до этого контактировал со своей коллегой из Шанхая, которую незадолго до этого навещали родители, живущие в Ухане, - городе, ставшем очагом распространения Covid-19. Так был зафиксирован первый в мире случай передачи вируса вне Китая между людьми, не являющимися родственниками. И так вирус впервые был диагностирован в Германии.

На следующий день, 28 января, еще у троих сотрудников компании Webasto был обнаружен коронавирус. Еще через два двое мужчин из других баварских городов, работавших на эту компанию, а также жена одного из них получили положительный результат теста. К 11 февраля заболели еще несколько сотрудников компании, а также некоторые члены их семей.

А еще раньше - в самом начале 2020 года, когда вирус еще не вышел за пределы Китая, - немецкие специалисты начали работать над созданием теста, определяющего наличие нового коронавируса в организме человека. Уже в середине января Институт вирусологии при берлинской больнице Шарите создал первый тест. Командой ученых руководил директор института Кристиан Дростен, который в 2003 году занимался разработкой анализа для определения SARS. Теперь он самое авторитетное лицо страны по вопросам пандемии.

Доктор Дростен ведет ежедневный получасовой подкаст, в котором рассказывает об особенностях Covid-19. Формат привлек миллионы слушателей, некоторые уже призывают ученого подумать о должности канцлера.

В отличие от многих своих коллег, он проявлял пессимизм в оценке рисков распространения коронавируса, предсказывая, что до 70% населения Германии все-таки будет инфицировано. С другой стороны, Дростен позитивно относится к принимаемым руководством страны мерам.

В одном из эпизодов своего подкаста Дростен заметил, что Германия рано начала вводить особые меры для защиты своих граждан, поэтому «дела идут относительно хорошо». Впрочем, отмечает глава Института вирусологии, нет никакой гарантии, что новая волна заболеваемости не изменит ситуацию к худшему.

«За предотвращение болезней хвалить никто не станет - они же даже не случились. И мы не знаем, что именно мы предотвратили. Сейчас приходится напоминать людям, что надо следить за происходящим в других странах. Многие ездили в отпуск в Испанию и Италию, в частности, в регионы, где сейчас самые серьезные проблемы. Кроме того, в ближайшие недели надо смотреть на развитие событий в США, чтобы увидеть, что происходит, когда в системе с похожей на нашу высокоэффективной медициной меры принимаются всего на несколько недель позже, чем необходимо», - говорит Дростен.

Дростен, который по вопросам коронавируса консультирует и канцлера Ангелу Меркель, считает, что Германии помогло то, что с самого начала врачи развернули мощную диагностику пациентов. «Историей успеха» он называет контроль и предотвращение дальнейшего распространения заболевания рядом с Мюнхеном, где и были выявлены самые первые случаи. Уже на том раннем этапе лаборатории могли проводить исследования, быстро определять наличие у пациентов коронавируса, а врачи - принимать оперативные решения их изолировать.

«Несмотря на все жалобы на медленную диагностику и ее недоступность в некоторых местах, наши возможности намного больше, чем у других стран. Возможно, в нашей стране диагностика проводится лучше, чем где-либо», - считает Дорстен.

50 тысяч тестов в день

Каждый день в Германии делают около 50 тысяч тестов на коронавирус. Страна считается лидером в Европе по этому показателю. И это называют основной причиной, объясняющей низкий уровень смертности.

Кроме того, Германия проводит тесты, определяющие наличие у человека антител к коронавирусу. Проверка показывает, знаком ли организм с этим конкретным вирусом или еще нет. По результатам теста врачи могут определить не только наличие (или отсутствие) иммунного ответа, но и его силу - а значит, понять, насколько давно произошло заражение. В то же время положительный тест не означает, что человек полностью здоров и безопасен для окружающих, так как все еще может являться распространителем вируса.

В Британии, например, до сих пор проводятся только 12 тысяч тестов ежедневно: хотя правительство и говорит о необходимости увеличить тестируемость до 100 тысяч в сутки, даже приблизиться к этой цифре на данный момент не удалось.

Немецкие ученые же предупреждают правительство: чтобы успешно бороться с вирусом, нужно делать еще больше тестов. Сейчас Германия способна проводить 500 тысяч тестов в неделю, но для закрепления успеха и остановки распространения необходимо тестировать миллион человек, считают ученые. То есть проводить 200 тысяч тестов в день - при этом все остальные страны и так воспринимают Германию как пример для подражания в этом вопросе.

Профессор Дростен не ошибался, когда говорил о жалобах на медленную диагностику и ее недоступность в некоторых частях страны. Би-би-си пообщалась с более чем десятью медработниками из разных регионов Германии, и они подтверждают, что тесты, как сказал один из врачей, «не раздаются направо и налево».

Наталья Андрианова (это ненастоящее имя врача, она попросила об анонимности, поскольку в ее контракте есть пункт о неразглашении информации) работает в клинике, где в том числе делают тесты людям, у которых подозревают коронавирус.

«Все проинформированы, что в случае температуры, кашля и сложностей с дыханием не нужно идти к врачу или приезжать в больницу, а нужно звонить по определенному номеру. Это номер службы врачей, которые говорят с пациентом и решают, приехать ли к нему домой или вызвать ему скорую. Врач же дает направление на тестирование, с которым пациент приезжает к нам в клинику. То есть тест делается только тогда, когда есть симптомы. И мы делаем эти тесты не в самом здании клиники: пациент, не выходя из машины, подъезжает к определенному месту и там, опять же не выходя из машины, делает тест», - рассказывает она.

Алексей Лядов (тоже попросивший об анонимности, поэтому его имя изменено) из Фрайбурга - врач общей практики и скорой помощи. В разговоре с Би-би-си он подтверждает, что, помимо симптомов коронавируса, пациент должен был иметь контакт с зараженным, чтобы его протестировали. На вопрос, что считается в Германии контактом, он отвечает: «При плотном контакте расстояние с зараженным человеком должно быть не больше двух метров, а общение должно длиться минут 15 или больше. При этом у второго человека должно быть доказано наличие коронавирусной инфекции».

Раньше выявляют заболевания

1342 человека умерли в Германии из-за Covid-19. Средний возраст составлял 82 года. 1156 человек умерли в возрасте старше 70 лет, сообщает Институт Роберта Коха.

Молодые люди по-прежнему редко нуждаются в экстренных мерах. Если такое и происходит, то чаще всего у них есть одно или больше хронических заболеваний - например, астма, саркоидоз, гормональные нарушения или аутоиммунные проблемы, замечает врач Алексей Лядов. В таком случае коронавирус выступает как триггер.

Отвечая на вопрос, как он объясняет текущие успехи Германии в борьбе с пандемией, Лядов говорит: «Во-первых, у нас уже был опыт других стран: мы вовремя приняли меры, например, еще до вспышки в клиниках уже были организованы отделения для таких пациентов. Во-вторых, в Германии почти все пациенты застрахованы и всегда могут обратиться к семейному врачу в кратчайшие сроки. В Италии, как я знаю от пациентов, до семейного врача так просто не достучаться».

Медсестра Анна Аринова из города Нордерштедт добавляет: «Немцы очень дисциплинированные. Они выполняют все, что им предписано. Сказали мыть руки - они их моют по 400 раз на день. Сказали дезинфицировать - будут дезинфицировать». Действительно, в Германии не самые строгие во времена коронавируса меры: здесь, как и во многих других странах, нельзя собираться компаниям больше двух людей, не работают школы и рестораны, отдельные земли вводят и более жесткие запреты, но в целом по стране людям не запрещают выходить из дома на прогулку или на работу. Аналогичные меры сейчас действуют и в Британии.

Врачи считают, что и другие факторы оказывают влияние на итоговый результат. Например, в России, считает Алексей Лядов, важная проблема в системе здравоохранения - практически полное отсутствие профилактических мероприятий. «Сейчас из-за коронавируса многие люди, вероятно, узнают о своих хронических заболеваниях. Такие заболевания вроде астмы могут развиваться годами, пока человеку не станет совсем плохо. Для этого в Германии и проводится чек (проверка): после 35 лет каждые два-три года люди проверяются, даже если чувствуют себя хорошо», - говорит врач. Эта информация, уже известная врачам и пациентам, помогает оперативно действовать и принимать решения в случае заражения Covid-19.

Врачи без масок

В Германии, как и в других странах, в которых зафиксировано большое число случаев заражения, кое-где сохраняются проблемы с нехваткой средств индивидуальной защиты для врачей.

Наталья Андрианова рассказывает, что в больнице, где она работает, не хватает масок и дезинфицирующих средств: «То есть они есть, но в ограниченном количестве. Маски и защитные костюмы работникам выдают под подспись».

Алексей Лядов рассказывает, что недавно получил 11 защитных комплектов - маски, очки и защитный костюм. «Раньше и того не было. Но непонятно, на какой это срок. Организация врачей распределяет эти средства защиты, знаю, что у них в приоритете семейные врачи, к которым люди в первую очередь обращаются, инфекционисты, пульмонологи и, конечно, клиники, где большой поток тяжелых пациентов».

Масок не хватает, соглашается Юлия, работница одной из клиник в регионе Северный Рейн-Вестфалия (она не относится к медицинскому персоналу): «Маски у нас зеленые, хирургические. Но когда мы заходим к пациентам на карантине, надеваем тяжелые маски, в которых очень тяжело дышать. Побыли в комнате, сделали свое дело, - маску выбросили вместе с перчатками, в коридоре снова надели свою зеленую. Их не хватает, поэтому мы не меняем их: по окончании смены вывешиваем проветривать».

Кристина, медсестра из Цюриха, говорит, что в клинике, где она работает, тесты проводятся часто. «Нам, медработникам, делали анализы, и мы сами периодически их себе делаем - до сих пор никто не заразился».

И хотя врачи высказывают недовольство, Германия продолжает оставаться лидером в Европе по многим показателям. Научный журнал Intensive Care Medicine подсчитал, что в Германии наибольшее в Европе число реанимационных коек: 29,2 на 100 тысяч населения. В то время как в Италии их 12,5. Помимо этого в Германии около 25 тысяч аппаратов ИВЛ. В Британии их 8175, а в Италии - пять тысяч. Германия заказала еще десять тысяч аппаратов ИВЛ, которые обещают произвести в ближайшее время.

«Опасность от этого вируса - когда он приходит в больницу. Или в дом престарелых. Или в хоспис. […] Мы должны лучше защищать наиболее уязвимую часть населения, избегать распространения вируса среди них. Например, в доме престарелых весь персонал раз в 4-7 дней проверять», - высказывает мнение Хендрик Штреек, директор Института вирусологии и исследований ВИЧ в Боннском университете.

Он добавляет: «Covid-19 проникает в нашу жизнь. Теперь практически каждый знает кого-то, кто был заражен. Это прекрасный знак, что, несмотря на рост числа зараженных, в клиниках еще есть места. Значит, наша система способна на многое. К счастью, пока нам не приходилось решать, кого из пациентов спасать, а кого нет».

«Это правда, что Германия - по крайней мере, на данный момент, - сохраняет более низкий уровень смертности, чем другие страны. Мы не знаем точных причин этого, - сказала Би-би-си Мариеке Деген из Института Роберта Коха. - У этого может быть много причин, например, одна из которых - это затронутые возрастные группы. Пожилые люди не сильно пострадали от вируса в Германии, болезнь распространялась среди молодых людей, вернувшихся с катания на лыжах. Кроме того, мы знаем, что проходит значительное время, прежде чем люди, у которых состояние серьезное, умирают. И тут мы только в начале пути».

Несмотря на оптимистичные статистические данные, врачи Германии признают, что пик заболеваемости в стране, вероятно, еще не настал. Поэтому больницы продолжают готовиться: например, отменяют плановые операции, если возможно, и ждут кризиса к концу апреля.