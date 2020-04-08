В эффективности китайских масок уверенности нет

Разносторонний предприниматель Урмас Сыырумаа – один из тех, кто – будь-то и из желания помочь жителям Эстонии в коронакризисе или, исходя из коммерческих интересов – вместе с партнерами выясняет, каким образом можно было бы привезти из Эстонии десятки, даже сотни тысяч масок, пишет Postimees.
Из Китая потому, что пандемия корнавируса распространилась на работающие с защитным оснащением фабрики как в Европе, так и в Америке, которые и без того находятся на грани выживания, удовлетворяя, прежде всего, потребности своих стран и народов. Спрос на это оснащение превышает предложение в несколько раз и увеличится еще, поскольку все больше стран планируют сделать ношение масок более-менее обязательным. А Китай уже десятилетия снабжает мир дешевой массой продукцией.
Но по поводу произведенного в Китае товара часто задается один и тот же вопрос: насколько он все же качественный?
Более того, в Европе на защитные средства жизненной важности, в том числе защитные маски, установлены жесткие СЕ-стандарты.
Сыырумаа, который, по его словам, участвует в начавшейся на этой неделе закупке масок в качестве добровольца, знает, что вместе с ввозимыми в страну масками должен иметься сертификат, который говорит о том, что продукция отвечает требованиям.
В начале недели Сыырумаа заверил, что те маски, которые он со своими партнерами планирует привезти в Эстонию, безусловно должны иметь сертификат, который показывает, что они задерживают именно крошечные частички, как того требуют правила. Однако он отметил, что риск остается, поскольку документы на первый взгляд могут быть в порядке, но важно убедиться, что товар действительно качественный: «По-другому ничего нельзя привозить с рынка (Китая)».
Лаборатория должна подтвердить
Предприимчивые люди доставили на самолете из Китая в Эстонию – например, вчера – и будут доставлять и впредь сотни ящиков с масками, от которых руководство страны надеется получить облечение ситуации с эпидемией коронавируса. Правила, которые позволяют товару попасть в продажу, определены четко: маски класса FFP2 должны фильтровать 95 процентов частиц, размеры которых 0,3 микрометров и больше, а маски класса FFP3 минимум 99 процентов этих частиц. То, что маски действительно настолько эффективны, должен подтверждать сертификат, который выдает сертифицированная лаборатория.
11 посылок застряли на таможне
- Сейчас таможенное оформление 11 посылок остановлено до разрешительного решения компетентного надзирающего за рынком учреждения.
- Посылки содержат 118 480 масок.
- Ни одна из этих посылок не предназначена для медицинских учреждений или других жизненно важных учреждений.
- Посылки поступили главным образом из Китая, одна партия прибыла из ОАЭ.
- Таможня советует, заказывая маски или другие средства индивидуальной защиты, убедиться, что они отвечают требованиям, и проконсультироваться с Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора.
Источник: Налогово-таможенный департамент.
В ближайших Эстонии странах такие лаборатории находятся в Финляндии и в Дании. В Китае аккредитованных лабораторий 45, но лишь четыре из них проводят отвечающие европейским стандартам испытания. Кроме того, по словам работающих на китайском рынке, нужно учитывать, что там лабораторией могут называть почтовый адрес, по которому ничего не происходит, а также то, сколько товара перемещается между посредниками, что подрывает доверие к проверкам, если вообще не делает его невозможным. Факт, что в связи с угрозой Covid-19 Еврокомиссия рекомендовала, что на ограниченное время на рынок можно вывести средства индивидуальной защиты, соответствие нормам которых до конца не доказано. Это дает пространство для трактовки, что в условиях чрезвычайного положения государственное учреждение может покупать такие антивирусные средства индивидуальной защиты, которые хочет оно само, вне зависимости от того, отвечают ли они стандартам. Однако такой упрощенный порядок во время чрезвычайного положения действует только в отношении средств индивидуальной защиты медицинских работников, и не имеет отношения к маскам, предназначенным для розничной торговли.
В конце прошлой недели, когда из Китая на самолете были доставлены полтора миллиона масок и других средств индивидуальной защиты, Postimees обратился к министру административного управления Яаку Аабу, чтобы проверить сообщение о том, что не вся посылка содержит сертифицированный товар. Ааб ответил, что, прежде всего, отвечает поставщик, то есть Hansapost, у которого имеется договор с Северо-Эстонской региональной больницей, и который должен предоставить гарантию соответствия товара сертификатам.
«По сути, сертификат не так важен, важно качество средства, - сказал Ааб в телефонном разговоре в пятницу поздно вечером. – При большом заказе проблем с сертификатом может быть у какой-то части товара, поскольку поставщик, вероятнее всего, покупал его в разных местах. По государственному договору мы покупаем все у одного производителя».
То, что за соответствие товара требованиям отвечает Hansapost, Ааб подтвердил и на субботней пресс-конференции, добавив: «Если есть сомнения, нужно обратиться в Департамент здоровья. И хотя сертификатов нужно придерживаться, важнее всего качество и то, чтобы маска исполняла свою задачу».
По словам члена правления и учредителя Hansapost, доставившего в Эстонию из Китая первую партию масок, Таави Раюра, ситуация на рынке масок сложная и напоминает Дикий Запад.
«Мы вели десятки переговоров с десятками поставщиков. Там очень много спекулянтов и не очень честных дельцов», - сказал Раюр. Покупку масок осложняет и то, что ситуация и цены меняются каждый день, иногда даже в течение часов: «Договоренности под ударом: наш агент вечером ходил проверять качество, а к утру наши маски уже продали кому-то другому по более высокой цене».
По его словам, в последние два месяца в Китае открыли тысячи заводов: «Без агента, который может сходить и проверить завод, мы не могли бы действовать».
Нанятые в Китае для выполнения заказа Северо-Эстонской региональной больницы три агента договорились с тремя производителями, у которых были куплены два миллиона масок. Раюр заверил, что с качеством и документами масок все в порядке: «Прибывшие на самолете два миллиона масок основательно проверены китайскими чиновниками, и они произведены на заводе, отвечающем самым высоким стандартам».
По его словам, в Европу маски без сертификата привезти невозможно, поскольку китайская таможня берет тот же сертификат и смотрит, можно ли разрешить экспорт в Европейский союз.
Больница перепроверяет
По словам председателя правления региональной больницы Агриса Пееду, Hansapost заверил больницу, что соответствие поставленного товара очень основательно проверено, и весь товар отвечает требованиям. Несмотря на это больница проводит и свою проверку. «В нынешнем чрезвычайном положении, когда все страны пытаются достать средства индивидуальной защиты, может поступить и товар, который не заказывали, или товар, который не отвечает требованиям».
Сначала товар проверяет складской персонал больницы, который годами занимается средствами индивидуальной защиты. Прежде чем средства попадут к работникам передовой, проверку проводит и подразделение инфекционного контроля: «Мы планируем ввести и механизм контроля». По словам Пеэду, сертификат – это лишь одно из доказательств, подтверждающих качество товара.
Он добавил, что если бы больница надеялась только на сертификат, не возникало бы полной уверенности в том, что средство индивидуальной защиты можно выдать работникам передовой: «Для нас крайне важно, чтобы мы получали качественный товар, и если мы обнаружим обратное, что мы, конечно, выставим нашему поставщику требование».
Сертификаты медицинского товара проверяет Департамент здоровья, средств индивидуальной защиты – Департамент защиты прав потребителя и технического надзора. Точнее проверка проводится так: таможенник осматривает товар и если обнаружит, что товар нуждается в оценке компетентного учреждения, в соответствующий департамент отправляется таможенное уведомление.
Иногда достаточно изменить название
В ходе оценки таможенного извещения устанавливается, отвечает ли поступивший на рынок товар требованием, и правильная ли информация сопровождает товар.
По словам представителей Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, это особенно важно в кризисной ситуации, когда качественного товара не хватает, а продавать средства индивидуально защиты сейчас пытаются и предприятия, которые раньше этим не занимались.
По данным департамента, такая неразбериха возникла потому, что в игру вступили фирмы, которые прежде этим не занимались, и не знают ни особенностей этой сферы деятельности, ни разницы между товаром.
«Однако мы видим, что сейчас появились и изделия с поддельными сертификатами, которые мы постоянно проверяем. Глядя на товар, трудно сказать, с чем мы имеем дело. Это можно выяснить из документации, сопровождающей маркировку. Бывают и такие случаи, когда предприятия предоставляли нам документы, которые вообще не связаны с товаром, то есть, протокол испытания одного товара, а из фотографий и маркировки следует, что речь идет о совершенно ином товаре», - сказал представитель департамента.
На вопрос, каких поставок касаются эти проблемы, департамент ответил, что такой товар был, но речь не идет о госзаказе.
В качестве доказательства защитных свойств товара департамент принимает вместо сертификата и другую доказательную документацию. Но если товар по документам не сходится, предприниматель должен маркировать товар правильно. Например, он может продавать маски, как простые маски для лица, а не защитные маски.
Пока защитники потребителей ничего назад не отправили и не уничтожили. Весь товар в итоге был допущен на рынок, но предпринимателям пришлось, как было сказано, изменить маркировку.
Комментируя необходимость сертифицирования, Департамент здоровья сказал, что если у маски нет сертификата, нет и уверенности в качестве ее производства, материала и ее защитных свойствах. У сертифицированных масок используется специальный фильтрующий материал, свойства которого подтверждены испытаниями.