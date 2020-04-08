В эффективности китайских масок уверенности нет

Он добавил, что если бы больница надеялась только на сертификат, не возникало бы полной уверенности в том, что средство индивидуальной защиты можно выдать работникам передовой: «Для нас крайне важно, чтобы мы получали качественный товар, и если мы обнаружим обратное, что мы, конечно, выставим нашему поставщику требование».

Сертификаты медицинского товара проверяет Департамент здоровья, средств индивидуальной защиты – Департамент защиты прав потребителя и технического надзора. Точнее проверка проводится так: таможенник осматривает товар и если обнаружит, что товар нуждается в оценке компетентного учреждения, в соответствующий департамент отправляется таможенное уведомление.

Иногда достаточно изменить название

В ходе оценки таможенного извещения устанавливается, отвечает ли поступивший на рынок товар требованием, и правильная ли информация сопровождает товар.

По словам представителей Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, это особенно важно в кризисной ситуации, когда качественного товара не хватает, а продавать средства индивидуально защиты сейчас пытаются и предприятия, которые раньше этим не занимались.

По данным департамента, такая неразбериха возникла потому, что в игру вступили фирмы, которые прежде этим не занимались, и не знают ни особенностей этой сферы деятельности, ни разницы между товаром.

«Однако мы видим, что сейчас появились и изделия с поддельными сертификатами, которые мы постоянно проверяем. Глядя на товар, трудно сказать, с чем мы имеем дело. Это можно выяснить из документации, сопровождающей маркировку. Бывают и такие случаи, когда предприятия предоставляли нам документы, которые вообще не связаны с товаром, то есть, протокол испытания одного товара, а из фотографий и маркировки следует, что речь идет о совершенно ином товаре», - сказал представитель департамента.

На вопрос, каких поставок касаются эти проблемы, департамент ответил, что такой товар был, но речь не идет о госзаказе.

В качестве доказательства защитных свойств товара департамент принимает вместо сертификата и другую доказательную документацию. Но если товар по документам не сходится, предприниматель должен маркировать товар правильно. Например, он может продавать маски, как простые маски для лица, а не защитные маски.

Пока защитники потребителей ничего назад не отправили и не уничтожили. Весь товар в итоге был допущен на рынок, но предпринимателям пришлось, как было сказано, изменить маркировку.

Комментируя необходимость сертифицирования, Департамент здоровья сказал, что если у маски нет сертификата, нет и уверенности в качестве ее производства, материала и ее защитных свойствах. У сертифицированных масок используется специальный фильтрующий материал, свойства которого подтверждены испытаниями.