Вопрос читателя: можно ли устроить гриль-вечеринку, если соблюдать правило 2+2?

«Я бы хотел устроить во дворе своего дома гриль-вечеринку. Если я выполняю правило «2 + 2» и подтверждаю наличие дезинфицирующих средств, имею ли я право пригласить на праздник во дворе частного дома семью и знакомых?» - спрашивает читатель портала Kodustiil.
Отвечает майор полиции Лыунаской префектуры Оттомар Вирк.
«Во время нынешнего кризиса такую гриль-вечеринку проводить не следует», - подчеркнул Вирк. Жарить мясо на гриле в своем дворе может только семья, живущая под одной крышей. Обычно это два поколения: родители и дети.
«Дело не в том, где именно вы собрались, а в том, что скопление большого количества людей, будь то знакомые или посторонние, увеличивает риск распространения вируса, - объясняет майор полиции. - Учитывая, насколько агрессивен коронавирус, мы надеемся, что люди не будут из-за шампура шашлыка подвергать опасности здоровье и жизнь своих друзей и знакомых».