Проблемы рынка съемного жилья в период кризиса: страховки нет, жилец сбежал

Вызванное чрезвычайным положением время неопределенности часто создает конфликты между нанимателями и наймодателями. Исполнительный директор новой платформы договоров найма Rendin.co Алайн Аун и руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс выделяют четыре потенциальных проблемы, с которыми в кризисный период могут столкнуться собственники жилья и наниматели.
Чрезмерное предложение арендного жилья и ценовое давление
Алайн Аун: В связи с чрезвычайным положением многие собственники, предлагающие жилье в краткосрочную аренду, начинают выставлять свои квартиры для долгосрочного найма, в результате чего рынок съемных квартир оказался перенасыщен. Это непременно вызовет давление на цены, как минимум, на какое-то время. Например, статистика показывает, что если в начале марта средняя цена объявлений о сдаче внаем расположенных в Таллинне квартир, домов и частей домов составляла 904 евро в месяц, то к началу апреля средняя цена снизилась до 763 евро. Конечно, это выгоднее для ищущих жилье: выбор стал больше, а цены выгоднее.
Квартиранты просто исчезают
Алайн Аун: Есть ннаиматели, которые испытывают трудности с оплатой и пытаются найти компромисс, но другие в случае трудностей просто исчезают и связаться с ними становится невозможно. Кроме просроченного платежа наниматель может оставить квартиру в ужасающем состоянии. Поскольку Эстония - маленькая страна, и, если повезет, с квартиросъемщиком все-таки получится связаться через знакомых или социальные сети. Но если речь идет об иностранце, который за один день исчезает в неизвестном направлении, ситуация может быть сложнее.
Половина жилья не застрахована
Катерина Лепвальтс: Проведенное осенью исследование показало, что жители Эстонии больше всего беспокоятся о своей недвижимости – переживают, что она может сгореть или пострадать каким-то иным образом. Интересным и тревожным, впрочем, является тот факт, что при этом половина жилья в Эстонии остается не застрахованной. Таким образом, если несчастье все же произойдет, оно может стать очень болезненным ударом, особенно в трудное время, когда доходы и так сокращаются.
Связанный с жильем ущерб – самый дорогой
Катерина Лепвальтс: Люди сейчас проводят много времени дома, и поэтому риск несчастных случаев выше, чем до объявления чрезвычайного положения. Хотя жители Эстонии больше всего боятся пожаров, которые также наносят наибольший финансовый ущерб, в количественном выражении больше всего происходит затоплений, например, в связи с прорывом труб. Причем, в случае найма квартиры, если авария произошла по вине нанимателя, конечная ответственность все же лежит на собственнике.
Чтобы облегчить потенциальные проблемы рынка съемного жилья, эстонский стартап Rendin.co создал новую услугу, защищающую имущество собственника недвижимости, а также освобождающую нанимателя от необходимости внесения залога. Собственника и арендатора защищает страхование договора аренды ERGO.