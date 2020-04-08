Проблемы рынка съемного жилья в период кризиса: страховки нет, жилец сбежал

Чрезмерное предложение арендного жилья и ценовое давление

Алайн Аун: В связи с чрезвычайным положением многие собственники, предлагающие жилье в краткосрочную аренду, начинают выставлять свои квартиры для долгосрочного найма, в результате чего рынок съемных квартир оказался перенасыщен. Это непременно вызовет давление на цены, как минимум, на какое-то время. Например, статистика показывает, что если в начале марта средняя цена объявлений о сдаче внаем расположенных в Таллинне квартир, домов и частей домов составляла 904 евро в месяц, то к началу апреля средняя цена снизилась до 763 евро. Конечно, это выгоднее для ищущих жилье: выбор стал больше, а цены выгоднее.

Квартиранты просто исчезают

Алайн Аун: Есть ннаиматели, которые испытывают трудности с оплатой и пытаются найти компромисс, но другие в случае трудностей просто исчезают и связаться с ними становится невозможно. Кроме просроченного платежа наниматель может оставить квартиру в ужасающем состоянии. Поскольку Эстония - маленькая страна, и, если повезет, с квартиросъемщиком все-таки получится связаться через знакомых или социальные сети. Но если речь идет об иностранце, который за один день исчезает в неизвестном направлении, ситуация может быть сложнее.

Половина жилья не застрахована

Катерина Лепвальтс: Проведенное осенью исследование показало, что жители Эстонии больше всего беспокоятся о своей недвижимости – переживают, что она может сгореть или пострадать каким-то иным образом. Интересным и тревожным, впрочем, является тот факт, что при этом половина жилья в Эстонии остается не застрахованной. Таким образом, если несчастье все же произойдет, оно может стать очень болезненным ударом, особенно в трудное время, когда доходы и так сокращаются.

Связанный с жильем ущерб – самый дорогой

Катерина Лепвальтс: Люди сейчас проводят много времени дома, и поэтому риск несчастных случаев выше, чем до объявления чрезвычайного положения. Хотя жители Эстонии больше всего боятся пожаров, которые также наносят наибольший финансовый ущерб, в количественном выражении больше всего происходит затоплений, например, в связи с прорывом труб. Причем, в случае найма квартиры, если авария произошла по вине нанимателя, конечная ответственность все же лежит на собственнике.