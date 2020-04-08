Открытие ресторанов Burger King откладывается

Tallink Grupp подтвердил в своем пресс-релизе, что строительство и подготовка идут полным ходом, но открытия ресторанов не произойдет до тех пор, пока обусловленное коронавирусом чрезвычайное положение не будет отменено.

«Да, мы все были взволнованы и полны надежд в ожидании открытия ресторанов, но сейчас все-таки важнее наше здоровье, благополучие и безопасность. Burger King уже сегодня строит послекризисные планы, чтобы когда рестораны откроются, мы могли гарантировать клиентам, что находиться у нас безопасно», - сказала менеджер по прибрежной торговле Tallink Grupp Катре Кываск.