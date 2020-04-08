Ср, 8.04.2020
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Студенты Художественной академии создали особое средство защиты для медработников

Защитные визиры или козырьки - это специальные пластиковые маски, которые полностью защищают лицо человека.

ФОТО: Shutterstock

Северо-Эстонская региональная больница (PERH) покупает первые 1000 защитных визиров или козырьков на лицо, созданных студентами Эстонской художественной академии. Их будут использовать работники отделений COVID и интенсивной терапии Северо-Эстонской региональной больницы. Всего у больницы в планах приобрести 4000 визиров.

Глава отдела Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) по контролю за инфекционными заболеваниями Майт Альтметс сказал, что зищитные визиры очень помогут работникам первой линии. «Нам приятно, что студенты факультета дизайна действовали быстро и систематически и нашли хорошее решение, - сказал доктор Альтметс. - Мы протестировали эти защитные визиры и остались довольны». Визиры тестировали работниками отделения интенсивной терапии Региональной больницы.

Защитные визиры были созданы в конце марта на состоявшемся тогда хакатоне, когда студенты факультета производственного дизайна Художественной академии решили помочь работникам сфера здравоохранения и обслуживания, которые находятся на первой линии, а средства защиты в дефиците.

На хакатоне исходили из требований Департамента здоровья — визир должен покрывать лицо, слизистую оболочку, его можно было бы чистить дезинфицирующими средствами и он мог бы подходить для людей, которые носят очки. Студенты разработали решение, которое можно быстро и массово производить даже на предприятиях, где каждый день этим не занимаются, к примеру, на упаковочных и рекламных производствах, используя имеющиеся запасы материалов. Первые компании, заинтересованные в производстве прототипов были уже найдены, например, одна типография могла бы сразу произвести 4000 визиров.

Региональная больница выбрала из всех созданных на хакатоне решений прототип Ханны-Лийзы Хаукка и Лымаша Кама, который был создан за неделю в сотрудничестве с первокурсниками Карлом Куке и Эриком Веэльмаагом.

В хакатоне приняли участия студенты первого и второго курса факультета производственного дизайна, их консультировали медики Региональной больницы, инженер и приглашенный лектор Андрес Ууетоа и работники Художественной академии Михкель-Эмиль Микк, Маарья Мытус, Хейкки Зоова, Михкель Мялль. Прототипы студенты создавали дома, а конечные детали произвел руководитель лаборатории прототипов Художественной академии Мадис Каасик.
 

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