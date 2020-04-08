Будьте внимательны: лягушки проснулись и массово переходят дорогу

«Лягушки и другие земноводные играют в природе значительную роль и находятся наважном месте в пищевой цепи. Поэтому важно, чтобы все устремившиеся к местам размножения лягушки, жабы и тритоны могли безопасно добраться до цели. Если на пути миграции пролегает шоссе с оживленным движением, большая часть беззащитных животных погибает», - объяснила суть проблемы координатор кампании Эстонского фонда природы «Спасение земноводных» Кристийна Кюбарсепп. «За час в период активной миграции на дороге могут погибнуть сотни половозрелых лягушек и жаб. Лишь примерно 1% головастиков способен дожить до половозрелого возраста и дать потомство, то есть земноводные находятся в большой опасности», - добавила Кюбарсепп.

В связи с особым положением в стране на многих дорогах, пересекающихся с путями миграции земноводных, снизилась транспортная нагрузка. Однако для жаб и тритонов даже меньшее количество автомобилей может быть губительным, поскольку пересечение дороги занимает у них намного больше времени по сравнению с прыгающими лягушками. Все же можно предположить, что установленное в связи с распространением короновируса по всей Европе ограничение движения в этом году поможет земноводным безопасно добраться до мест размножения. Все земноводные Эстонии находятся под охраной. Согласно новым оценкам Красной книги, земноводные являются группой животных, находящихся в наиболее сложном и опасном положении.

Из разных уголков Эстонии уже поступили первые сообщения о мигрирующих лягушках, жабах и тритонах. Миграцию пока нельзя назвать массовой во всех известных фонду местах. Для миграции земноводных температура воздуха вечером должна составлять по меньшей мере 5 градусов; небольшой дождь также способствует миграции. Обычно земноводные мигрируют на закате в течение 2-4 часов, пик миграции приходится на 22-23 часа вечера. «Поскольку погода в данный момент благоволит миграции земноводных, мы просим всех сообщать нам об известных местах пересечения земноводными дорог и шоссе. Удобнее всего сделать это ЗДЕСЬ на эстонском и русском языках, так как там есть специальное приложение с картой», - призывает всех желащих помочь лягушкам людей Кюбарсепп.

Цель инициативы «Спасение земноводных» в том, чтобы спасти гибнущих на дорогах и шоссе земноводных и повысить осведомленность жителей Эстонии об образе жизни и важности лягушек, жаб и тритонов для местной экосистемы. В спасении земноводных большую роль играет внимательное движение на опасных участках дорог в вечернее время. В будущем необходимо построить для земноводных устойчивые и хорошо спланированные туннели. За восемь лет с помощью волонтеров спасено более 111 000 земноводных. Подробная информация о кампании и земноводных на сайте: konnad.elfond.ee/ru.