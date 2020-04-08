Covid-19: миру грозит нехватка презервативов

Компания Karex, Малайзия, производит пятую часть от всех презервативов в мире. В розничной торговле изделия компании продаются под брендами Durex и некоторыми другими.

Из-за мероприятий по ограничению пандемии Covid-19 заводы практически не работают. По оценкам компании, с середины марта до середины апреля будет произведено на 200 миллионов презервативов меньше, чем обычно.

Руководитель Karex Гох Миах Киат отметил, что в ближайшие месяцы ожидается глобальная нехватка презервативов, и это абсолюто серьезно.

Сначала Karex пришлось закрыть все заводы в Малайзии, но позднее компания смогла возобновить работу, однако только с 50% сотрудников, сообщает агентство AFP.

Тревогу также подымает ООН, чье Агентство по сексуальному и репродуктивному здоровью уже сейчас в состоянии купить только чуть более половины презервативов, необходимых для программы помощи.

Как сообщается, дефицит презервативов может привести к незапланированным беременностям, небезопасным абортам и повышенному риску сексуально-трансмиссивных заболеваний.

Во время изоляции спрос на презервативы возрос, подтвердил Гох.

СМИ Индии сообщали, что в первую неделю изоляции объемы продаж презервативов возросли на 25-35%. В Индии проживает 1,3 миллиардов человек.