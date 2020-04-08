Цены на маски в Таллинне могут существенно разниться

В столичные аптеки поступила партия масок, на прошлой неделе прибывших в Эстонию из Китая, пишет Rus.ERR.
На прошлой неделе крупный поставщик масок, предприятие Magnum рекомендовало продавать маски по цене ниже 70 центов за штуку, но право определять конечную стоимость оставалось за аптеками. При цене в 70 центов за штуку стоимость пачки в 50 масок составляет 35 евро (до кризиса пачка стоила 5-6 евро).
По такой цене в Таллинне маски продаются, например, в аптеке Benu на улице Гонсиори, в аптеке у Таллиннского университета и Euroapteek на Нарвском шоссе, там же можно приобрести маски в упаковках по десять штук, за семь евро.
В аптеке Benu в районе Кристийне, на улице Эндла за 50 масок просят 43, 29 евро, то есть цена одной маски равна 87 центам.