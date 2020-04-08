Ср, 8.04.2020
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АПЛ готовится объявить о досрочном завершении сезона

Liverpool's Egyptian midfielder Mohamed Salah (R) celebrates with Liverpool's English midfielder Jordan Henderson after scoring a penalty during the English Premier League football match between Liverpool and Tottenham Hotspur at Anfield in Liverpool, north west England on October 27, 2019. (Photo by STRINGER / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

ФОТО: STRINGER/AFP

Руководство АПЛ готовится объявить о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино.

«Федерация Бельгии уже приняла решение о завершении сезона, несмотря на возможные санкции со стороны УЕФА. В АПЛ собираются выпустить подобное заявление, потому что ситуация там становится очень, очень серьёзной. Я, честно говоря, просто надеюсь, что мы сможем снова насладиться футболом после коронавируса. Неважно, сколько времени это займёт, нам нужно выбраться из этой опасной зоны. Я переживаю за следующие сезоны, а не за старые», — приводит слова Марино Football Italia со ссылкой на Sportitalia.

«Удинезе» и английский «Уотфорд» принадлежат семье Поццо.

Ранее сообщалось, что УЕФА может не допустить до еврокубков клубы из стран, которые недоиграют чемпионат.

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