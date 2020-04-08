Возможны заторы: жителей Ласнамяэ призывают избегать поездок по Нарвскому шоссе

«Строительные работы на Нарвском шоссе будут сопровождаться временными ограничениями движения, поэтому мы просим всех отнестись с пониманием и рекомендуем, по возможности, избегать участок дороги на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Турба, - сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. - Для более быстрого и удобного въезда в район Ласнамяэ мы рекомендуем использовать альтернативные маршруты через Лаагна-теэ, Петербургское шоссе или Пирита-теэ».

В ходе строительных работ будет построена асфальтовая дорожка для пешеходов длиной 125 метров и шириной три метра. Новая дорожка позволит местным жителям безопасно добираться до автобусной остановки, стоянки и расположенной вблизи заправки. Также будет построена диагональная парковка, отделенная от проезжей части Нарвского шоссе разделительной полосой.