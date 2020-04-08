В Таллинне вор вынес из незапертой квартиры имущество на тысячи евро и скрылся на угнанном автомобиле

15 марта в полицию сообщили, что ночью в Таллинне в незакрытую квартиру проник вор и украл разные вещи, в том числе ключ, при помощи которого украл Subaru стоимостью 16 000 евро. Общий ущерб составил 20 000 евро.

На основании собранной информации 6 апреля полицейские задержали 38-летнего мужчину, который и раньше совершал преступления против имущества. Из украденного на данный момент владелец вернул свой автомобиль.

«Этот случай является наглядным примером, какой ущерб и какие неприятности может принести незапертая дверь. Хотя многие люди в условиях чрезвычайного положения целый день находятся дома, надо обязательно запирать двери и окна, если вы уходите из дома или ложитесь спать, особенно на первом этаже. Открытые окна и двери - это самые распространенные способы проникновения в квартиру для совершения кражи», - сказала ведущий следователь службы по расследованию тяжких преступлений Яна Золоторева.

Окружной прокурор Людмила Токарь сказала, что подозреваемый в краже мужчина ранее неоднократно наказывался за совершении противоимущественных преступлений, но он не сделал должных выводов.

«Учитывая предыдущие деяния мужчины, ясно, что остается опасность, что на свободе он продолжить покушаться на чужое имущество. Поэтому прокуратура ходатайствовала в суде о немедленном изолировании подозреваемого от общества», - пояснила окружной прокурор Токарь.

По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда 38-летний мужчина взят под сражу.

Как защитить свое имущество?