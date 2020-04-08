Глава Kaubamaja Grupp: на восстановление уйдет год или два

- Каково положение Tallinna Kaubamaja Grupp? У Selver и продуктовых магазинов дела, вероятно, идут хорошо, а как дела у остальных предприятий группы?

- Боюсь, что в торговле дела ни у кого не идут хорошо. Три наших предприятия, по сути, закрыты: универмаг, обувной бизнес и цветочный магазин. Работают интернет-магазины, которые явно не компенсируют спада продаж в обычных магазинах. Работают магазины Selver, но панические закупки, как в марте, во многом прекратились, причем у всех магазинов союза. Точно нельзя сказать, что в бизнесе супермаркетов все хорошо.

- Может ли в какой-то момент интернет-торговля начать компенсировать потери продаж в физических магазинах во время кризиса? Или даже стать основным бизнесом?

- Без сомнения, нет. Э-торговля, конечно, получила импульс от кризиса, но ее доля по-прежнему очень мала у всех участников рынка. Если она вырастет с 1 процента до 2-3, это не компенсирует основного бизнеса.

- В интернет-магазинах, особенно в магазинах одежды и косметики, большие скидки. Что мы увидим дальше? Насколько упадут цены?

- Трудно сказать, у разных участников рынка разное положение. Очень трудно продавцам спортивных товаров. В следующем круге продавцы одежды – зима, которой, по сути, не было, сменилась мощным кризисом в области здравоохранения, который переходит в экономический кризис. В этих сегментах мы можем увидеть мощные скидки. В другом сегменте ситуация может быть получше. Но вообще торговля – один из секторов, который страдает больше всего. В плане Эстонии важно отметить, что речь идет об очень большом секторе – это 14 000 предприятий и 72 000 работников. Каждый девятый работает в торговле. Это довольно большой сектор, и ударит по всем.

- От каких правительственных мер поддержки торговле больше всего пользы и как вы сами думаете, что можно сделать?

- Мы с Союзом торговцев отправили правительству предложения о дополнительных мерах поддержки, которые в общих чертах делятся на три части. Первая направлена на сохранение рабочих мест. Например, мы предложили уменьшить или отменить налоги на рабочую силу в торговом секторе, прежде всего, социальный налог.

Вторая большая статья расходов – все, что связано с торговой площадью. Здесь мы предложили выделить пособия на аренду, чтобы фирмы справились с новой ситуацией. Факт, что при закрытии торгового центра без работы остаются 20 000 – 25 000 человек, и то, как долго эти люди останутся без дома, зависит от того, как быстро мы выйдем из кризиса в области здравоохранения и экономического кризиса. Не стоит обманывать себя, что снег стает и придет весна – это может быть болезненный и долгий процесс. Не стоит считать, что не будет сокращений. Они уже были и будут еще, и вероятно, довольно много. Будут и снижения зарплат.