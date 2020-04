Глава Kaubamaja Grupp: на восстановление уйдет год или два

Рауль Пуусепп

Рауль Пуусепп – председатель правления Tallinna Kaubamaja AS с 2002 года. Он является членом совета ASi Selver, ASi TKM King, ASi TKM Auto, ASi Tallinna Kaubamaja Kinnisvara и OÜ Tartu Kaubamaja Kinnisvara.

Рауль Пуусепп в 1993 году окончил Тартуский университет по специальности прикладная математика. В 2000-2002 годах он был председателем правления AS Tartu Kaubamaja. Ранее работал региональным руководителем AS Leks Kindlustus и руководителем проектов AS Eesti Post.

С октября 2013 года Пуссепп избран председателем правления Эстонского союза торговцев.