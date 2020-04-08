Глава Kaubamaja Grupp: на восстановление уйдет год или два

Председатель правления Kaubamaja Grupp и глава Союза торговцев Рауль Пуусепп рассказал в передаче радио Kuku «Majandusruum», что после кризиса торговля не будет прежней: изменятся потребительские привычки, производство может переехать из Китая в Европу, а интернет-торговле эпидемия придаст сильный импульс, пишет Postimees.
- Каково положение Tallinna Kaubamaja Grupp? У Selver и продуктовых магазинов дела, вероятно, идут хорошо, а как дела у остальных предприятий группы?
- Боюсь, что в торговле дела ни у кого не идут хорошо. Три наших предприятия, по сути, закрыты: универмаг, обувной бизнес и цветочный магазин. Работают интернет-магазины, которые явно не компенсируют спада продаж в обычных магазинах. Работают магазины Selver, но панические закупки, как в марте, во многом прекратились, причем у всех магазинов союза. Точно нельзя сказать, что в бизнесе супермаркетов все хорошо.
- Может ли в какой-то момент интернет-торговля начать компенсировать потери продаж в физических магазинах во время кризиса? Или даже стать основным бизнесом?
- Без сомнения, нет. Э-торговля, конечно, получила импульс от кризиса, но ее доля по-прежнему очень мала у всех участников рынка. Если она вырастет с 1 процента до 2-3, это не компенсирует основного бизнеса.
- В интернет-магазинах, особенно в магазинах одежды и косметики, большие скидки. Что мы увидим дальше? Насколько упадут цены?
- Трудно сказать, у разных участников рынка разное положение. Очень трудно продавцам спортивных товаров. В следующем круге продавцы одежды – зима, которой, по сути, не было, сменилась мощным кризисом в области здравоохранения, который переходит в экономический кризис. В этих сегментах мы можем увидеть мощные скидки. В другом сегменте ситуация может быть получше. Но вообще торговля – один из секторов, который страдает больше всего. В плане Эстонии важно отметить, что речь идет об очень большом секторе – это 14 000 предприятий и 72 000 работников. Каждый девятый работает в торговле. Это довольно большой сектор, и ударит по всем.
- От каких правительственных мер поддержки торговле больше всего пользы и как вы сами думаете, что можно сделать?
- Мы с Союзом торговцев отправили правительству предложения о дополнительных мерах поддержки, которые в общих чертах делятся на три части. Первая направлена на сохранение рабочих мест. Например, мы предложили уменьшить или отменить налоги на рабочую силу в торговом секторе, прежде всего, социальный налог.
Вторая большая статья расходов – все, что связано с торговой площадью. Здесь мы предложили выделить пособия на аренду, чтобы фирмы справились с новой ситуацией. Факт, что при закрытии торгового центра без работы остаются 20 000 – 25 000 человек, и то, как долго эти люди останутся без дома, зависит от того, как быстро мы выйдем из кризиса в области здравоохранения и экономического кризиса. Не стоит обманывать себя, что снег стает и придет весна – это может быть болезненный и долгий процесс. Не стоит считать, что не будет сокращений. Они уже были и будут еще, и вероятно, довольно много. Будут и снижения зарплат.
Третий блок предложений связан с банками. Было бы логично и нормально, чтобы все участники цепочки ценностей солидарно взяли бы себя бремя кризиса. Будь то заморозка основной части кредита без процентов или заморозка приложений к кредитным договорам, которые не дают арендодателям делать временные скидке по аренде.
Рауль Пуусепп
Рауль Пуусепп – председатель правления Tallinna Kaubamaja AS с 2002 года. Он является членом совета ASi Selver, ASi TKM King, ASi TKM Auto, ASi Tallinna Kaubamaja Kinnisvara и OÜ Tartu Kaubamaja Kinnisvara.
Рауль Пуусепп в 1993 году окончил Тартуский университет по специальности прикладная математика. В 2000-2002 годах он был председателем правления AS Tartu Kaubamaja. Ранее работал региональным руководителем AS Leks Kindlustus и руководителем проектов AS Eesti Post.
С октября 2013 года Пуссепп избран председателем правления Эстонского союза торговцев.
- Как много банкротств мы увидим в торговле в этом году?
- Трудно сказать. Большинство, т.е. около 90% предприятий сектора торговли небольшие, где менее десяти работников. Если начать спекулировать о количестве банкротств, это очень неблагодарное и трудное дело.
- Вы наверняка общались с арендодателями и банками. Есть ли готовность пережить этот кризис вместе?
- Думаю, да. Очень надеюсь, что здесь есть возможность переговоров с банками.
С владельцами недвижимости она точно есть, если банки, в свою очередь, не станут чинить им препятствий.
- Вы упомянули, что на покрытие расходов на рабочую силу понадобится помощь от государства до конца года. По вашему мнению, так много времени уйдет, прежде чем торговля начнет восстанавливаться?
Это было бы очень оптимистично. Если торговля в этом году сумеет продемонстрировать на Рождество продажи, хоть сколько-то похожие на рождественские, будет очень хорошо. На самом деле, с большой вероятностью, последствия кризиса мы будем ощущать в течение года или двух. Очень важно, насколько быстро будет взят под контроль эпидемия. Мы сейчас говорим о двух кризисах: эпидемии и экономическом кризисе, который начался с первого.
Речь идет о совершенно новой ситуации, таких радикальных мер, чтобы правительства крупных стран закрывали экономики, никто не видел. Глядя на различные стратегии, более энергично действовал Китай, который ввел полный контроль на территории, вплоть до того двери многоквартирных домов заваривались наглухо. Вторая крайность – Швеция, которая говорит о стратегии группового иммунитета, что защищают группы риска и заботятся, чтобы здравоохранение выдержало. Мы где-то посередине, ни рыба ни мясо. Если бы мы проводили линию подавления, мы должны были бы действовать более решительно. Закрытия торговых центров недостаточно, мы должны были бы закрыть все, что не является предметом первой необходимости. Если бы мы проводили противоположную линию, группового иммунитета, тогда вообще не пришлось бы закрывать центры.
- Научились ли люди чему-то с прошлого экономического кризиса? Те, кто пережил предыдущий, справляются лучше?
- Думаю, да. Если делиться советами, надо действовать быстро. Не стоит надеяться, что через неделю или месяц потребление восстановится вместе с рабочими местами, и сохранится уверенность и вера. Нет. Увядание и восстановление будет очень долгим, и предприятия уже должны к этому приспосабливаться. Надо найти деятельность, от которой надо отказаться, чтобы сконцентрироваться на главном. К сожалению, придется и пересмотреть штаты, уменьшить зарплаты и сократить людей.
- Кризис изменит что-то в торговле надолго?
- Точно изменится интернет-торговля. Она, конечно, не станет больше основного бизнеса, но получит мощный импульс. Все предприятия сейчас занимаются усилением э-торговли, чтобы удовлетворить спрос клиентов и заложить фундамент на будущее. Может быть, что-то изменится в цепочках поставок, длинные и сложные цепочки и производства в Китае сменятся на более близкие к нам, переедут в Европу. Этот тренд относительно вероятен и повлияет на торговлю. Очевидно, изменятся и потребительские привычки – что и для чего покупается.
- Если производство станет ближе, вырастут ли цены?
- Не знаю. Если мы говорим об уменьшении расходов на рабочую силу и о том, что в Европе рабочей силы будет много, а зарплаты везде уменьшаются, это не обязательно означает, что цены вырастут.
- Инвесторы относятся к Kaubamaja Grupp относительно положительно. Не было большого спада по сравнению с остальными.
- Когда я говорю встревоженным и угрожающим тоном, я говорю о секторе в целом. Позиция Kaubamaja Grupp относительно хороша, и у нас рассеяны риски. Мы прошли через предыдущий кризис и сейчас у нас не сверхкапитализированы в плане рабочей силы и прочего. Не хочу пугать относительно своего предприятия, но в торговле в целом трудные времена.
- Kaubamaja Grupp принадлежит также автомобильный бизнес. В Азии и Европе он понес сильные потери. Как дела в Эстонии?
- Если взглянуть на последние результаты, то пока положение хорошее. Но нельзя полагать и надеяться, что автомобильный бизнес останется не затронут кризисом. В некоторых секторах кризис наступил внезапно, например, в туризме, в другие он придет с задержкой, например, в строительстве и торговле автомобилями. Но он обязательно придет.
- Lidl все-таки появится?
- Это надо спросить у них, но я не думаю, что кризис на это как-то повлияет. Он не дает им преимуществ, но и не препятствует.