Ср, 8.04.2020
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  • В Нарве подозреваемого в убийстве взяли под стражу

В Нарве подозреваемого в убийстве взяли под стражу

Нож.

ФОТО: Toomas Huik

Утром 1 апреля на предприятии, расположенном в Нарве на улице Калда, обнаружили труп мужчины. Поскольку инцидент имел место на производстве, полиция начала уголовное производство по статье, рассматривающей несчастный случай на производстве. Однако в ходе расследования выяснилось, что речь идет об убийстве.

Полиция задержала 6 апреля в качестве подозреваемого 23-летнего мужчину. Согласно подозрению, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил один раз ножом 46-летнего мужчину. Потерпевший скончался от полученных травм на месте происшествия.

По словам окружного прокурора Вируской окружной прокуратуры Яаники Кыргмаа, она ходатайствовала о взятии мужчины под стражу, потому что после употребления алкоголя его поведение становится непредсказуемым.

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс сказала, что подозреваемый в убийстве мужчина на первом допросе пытался создать впечатление, что это был несчастный случай на производстве.

"Кропотливая работа следователей помогла выяснить, что на самом деле произошло в этом производственном помещении. Крайне прискорбно, что некоторые люди не умеют решать личные конфликты без насилия и тяжких последствий", - сказала капитан полиции Татьяна Пресс.

Вируский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Мужчина был под стражу на два месяца.

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