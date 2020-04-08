В Нарве взяли под стражу подозреваемого в убийстве

Полиция задержала 6 апреля в качестве подозреваемого 23-летнего мужчину. Согласно подозрению, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом 46-летнего мужчину. Потерпевший скончался от полученного ранения на месте происшествия.

По словам окружного прокурора Вируской окружной прокуратуры Яаники Кыргмаа, она ходатайствовала о взятии мужчины под стражу, потому что после употребления алкоголя его поведение становится непредсказуемым.

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс сказала, что подозреваемый в убийстве мужчина на первом допросе пытался создать впечатление, что это был несчастный случай на производстве.

"Кропотливая работа следствия помогла выяснить, что на самом деле произошло в этом производственном помещении. Крайне прискорбно, что некоторые люди не умеют решать личные конфликты без насилия и тяжких последствий", - сказала капитан полиции Татьяна Пресс.