В Нарве взяли под стражу подозреваемого в убийстве

Утром 1 апреля на предприятии, расположенном в Нарве на улице Калда, обнаружили труп мужчины. Поскольку инцидент имел место на производстве, полиция возбудила уголовное дело по соответствующей статье, однако в ходе расследования выяснилось, что речь идет об убийстве.
Полиция задержала 6 апреля в качестве подозреваемого 23-летнего мужчину. Согласно подозрению, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом 46-летнего мужчину. Потерпевший скончался от полученного ранения на месте происшествия.
По словам окружного прокурора Вируской окружной прокуратуры Яаники Кыргмаа, она ходатайствовала о взятии мужчины под стражу, потому что после употребления алкоголя его поведение становится непредсказуемым.
Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс сказала, что подозреваемый в убийстве мужчина на первом допросе пытался создать впечатление, что это был несчастный случай на производстве.
"Кропотливая работа следствия помогла выяснить, что на самом деле произошло в этом производственном помещении. Крайне прискорбно, что некоторые люди не умеют решать личные конфликты без насилия и тяжких последствий", - сказала капитан полиции Татьяна Пресс.
Вируский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Подозреваемый был под стражу на два месяца.