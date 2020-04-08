Таллиннский общественный транспорт дезинфицируют, но сколько раз в день?

Председатель правления TLT Денис Бородич подтвердил, что использовать общественный транспорт безопасно, а риск заражения в общественном транспорте снижен до минимума.

«С начала распространения вируса мы усилили чистку общественного транспорта. Более 50 работников несколько раз в день заботятся о том, чтобы обслуживающий линии транспорт был продезинфицирован и чист. На конечных остановках Мяннику, Хобуяма, Ыйсмяэ и Рынке Балтийского вокзала несколько раз в день дезинфицируются поверхности в пассажирском салоне. Помимо этого, проводят дезинфекцию три мобильные команды», - сказал Бородич.

Он подчеркнул, что борьба с вирусом отличается от обычной чистки, следует обращаться внимание именно на контактные поверхности, начиная с сидений и заканчивая валидатором.

«Мы увеличили интенсивность дезинфекции общественного транспорта сразу после объявления чрезвычайного положения. Предварительно был проведен мастер-класс по правильным и безопасным методам борьбы с вирусом и использованию средств защиты для работников на первой линии», - сказал Бородич. Он добавил, что в процессе сейчас находится внедрение верных средств и технологии, которая гарантирует чистоту всех поверхностей.

«Люди, занимающиеся чисткой, используют средства защиты — маски, респираторы, перчатки, защитные костюмы, так что не стоит волноваться за свое здоровье», - уверенно говорит Бородич.

«Хотя число пассажиров в период чрезвычайного положения снизилось на 80 процентов, Таллинн не снизил число общественного транспорта на линиях, что позволяет пассажирам держать дистанцию в два метра с другими пассажирами, а это минимизирует контакт».