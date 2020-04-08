В ходе кризиса к МИД за помощью в возвращении домой обратилось около 3000 эстоноземельцев

В настоящее время за рубежом осталось в беде 38 эстоноземельцев. Министерство иностранных дел содействует каждому из них. Эти люди находятся в 20 разных странах, причем самые большие группы ожидают возвращения на родину в Новой Зеландии и Южно-Африканской Республике.

Возможности вернуться в Эстонию из зарубежных государств сейчас крайне ограничены. Большинство регулярных авиарейсов отменено, остались лишь немногочисленные специальные рейсы, организуемые странами-членами Европейского Союза. Спецрейсы также требуют регистрации и приобретения билетов.

Министерство иностранных дел рекомендует воздерживаться от поездок без насущной необходимости. Это касается в первую очередь людей с повышенным риском заражения коронавирусом. «Находясь за рубежом, выполняйте все распоряжения местных властей и следите за тем, чтобы не нарушить условия визы и прочие условия пребывания в зарубежном государстве в период чрезвычайного положения», - советует МИД.