Ср, 8.04.2020
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  • В ходе кризиса к МИД за помощью в возвращении домой обратилось около 3000 эстоноземельцев

В ходе кризиса к МИД за помощью в возвращении домой обратилось около 3000 эстоноземельцев

Чемоданы в Таллиннском аэропорту.

ФОТО: Remo Tõnismäe

В ходе кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции, к Министерству иностранных дел за помощью в возвращении домой обратилось уже около 3000 эстоноземельцев – большинство из них теперь уже прибыли в Эстонию, сообщил МИД во вторник.

В настоящее время за рубежом осталось в беде 38 эстоноземельцев. Министерство иностранных дел содействует каждому из них. Эти люди находятся в 20 разных странах, причем самые большие группы ожидают возвращения на родину в Новой Зеландии и Южно-Африканской Республике.

Возможности вернуться в Эстонию из зарубежных государств сейчас крайне ограничены. Большинство регулярных авиарейсов отменено, остались лишь немногочисленные специальные рейсы, организуемые странами-членами Европейского Союза. Спецрейсы также требуют регистрации и приобретения билетов.

Министерство иностранных дел рекомендует воздерживаться от поездок без насущной необходимости. Это касается в первую очередь людей с повышенным риском заражения коронавирусом. «Находясь за рубежом, выполняйте все распоряжения местных властей и следите за тем, чтобы не нарушить условия визы и прочие условия пребывания в зарубежном государстве в период чрезвычайного положения», - советует МИД.

Людей, которые попали в затруднение из-за ограничений на передвижение в государстве пребывания, просят связаться с ближайшим посольством Эстонии или позвонить по телефону срочной помощи Министерства иностранных дел: +372 5301 9999.

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