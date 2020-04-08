Вопрос читателя: почему в магазинах Prisma половина касс самообслуживания закрыта?

Рулль подтвердил, что во всех магазинах Prisma каждая вторая касса самообслуживания закрыта. «Так мы можем гарантировать, что пользующиеся кассами самообслуживания клиенты не будут приближаться друг к другу ближе чем на два метра. На кассах имеются таблички с соответствующей информацией», - уточнил он порталу Postimees.

На вопрос, не приведет ли уменьшение количества касс самообслуживания к более длинным очередям и скоплению покупателей в магазинах, Рулль не смог ответить: «С очередями бывает и так, и эдак — все зависит от времени, магазина, дня недели, погоды. Обобщить невозможно».