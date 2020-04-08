Ср, 8.04.2020
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  • Вопрос читателя: почему в магазинах Prisma половина касс самообслуживания закрыта?

Вопрос читателя: почему в магазинах Prisma половина касс самообслуживания закрыта?

Prisma. Фото иллюстративное.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В нынешннее кризисное время половина касс самообслуживания в магазинах Prisma закрыта, объясняет руководитель по коммуникациям этой торговой сети Иво Рулль. По его словам, это необходимо для соблюдения требований, введенных государством в связи с чрезвычайным положением в стране.

Рулль подтвердил, что во всех магазинах Prisma каждая вторая касса самообслуживания закрыта. «Так мы можем гарантировать, что пользующиеся кассами самообслуживания клиенты не будут приближаться друг к другу ближе чем на два метра. На кассах имеются таблички с соответствующей информацией», - уточнил он порталу Postimees.

На вопрос, не приведет ли уменьшение количества касс самообслуживания к более длинным очередям и скоплению покупателей в магазинах, Рулль не смог ответить: «С очередями бывает и так, и эдак — все зависит от времени, магазина, дня недели, погоды. Обобщить невозможно».

В работающих 24/7 магазинах Prisma кассы самообслуживания открыты с 8:00 до 23:00. 

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