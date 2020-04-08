Сколько масок покупать: аптечная сеть выступила с рекомендацией

По сообщению Euroapteek, маски продаются в аптеках сети со среды, сеть рекомендует покупать по десять масок по цене 7 евро за комплект.

«Мы не хотим ограничивать количество продающихся масок, но чтобы масок хватило максимальному количеству эстоноземельцев, мы рекомендуем покупать каждому покупателю по десять масок, - сказал член правления Euroapteek Андрес Рейманд. - Продавая их небольшими партиями, мы делаем их более доступными для всех».

Рейманд подчеркнул, что маски предназначены для одноразового использования и их нельзя мыть.

Со вторника защитные маски также продаются в аптеках Benu.

Оптовый продавец лекарств Magnum распространяет маски по аптекам по всей Эстонии, в отдаленные районы они могут поступить к вечеру среду, сообщил представитель компании.

«Мы призываем людей разумно запасаться масками. Очень важно понять, что долгожданные маски, конечно, поступят в аптеки, но нельзя, поддавшись азарту покупки масок, забывать о заботе о здоровье. И в аптеке, и вне ее действуют все правила чрезвычайного положения, в том числе требование соблюдать двухметровую дистанцию», - сказал председатель правления Magnum Ахти Калликорм.

Для того, чтобы масок хватило максимальному количеству желающих до поступления следующей партии, один человек может купить до одной упаковки, содержащей 50 масок.

По сообщению оптового продавца, новые партии масок прибудут в Эстонию в ближайшее время.