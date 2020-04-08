В Клинике ТУ начнут работать инфотелефоны для онкологических больных

В Клинике Тартуского университета, несмотря на действующее в стране чрезвычайное положение и распространение Covid-19, продолжается лечение онкологических больных. С сегодняшнего дня, 8 апреля, клиника гематологии-онкологии начинает консультировать онкологических больных по телефону и электронной почте.
«И хотя из-за обусловленного пандемией Covid-19 чрезвычайного положения плановое лечение в Клинике ТУ и других медицинских учреждениях Эстонии остановлено, клиника обеспечивает врачебной помощью в случае имеющих критическую зависимость от времени болезней, перенос диагностики и лечения которых наносит вред прогнозу здоровья и жизни человека», - сказал заведующий клиникой гематологии-онкологии доктор Пеэтер Падрик.
В число болезней, где время начала оказания врачебной помощи играет ключевое значение, входят и злокачественные опухоли, в случае которых нужно найти баланс между основным заболеванием и риском заражения вирусом: «Это не всегда просто, поскольку нужно исходить из каждого конкретного пациента и особенности болезни. Кроме того, раком заболевают и во время пандемии, и новых больных нужно обеспечить качественной диагностикой и лечением».
Чтобы в кризисной ситуации обеспечить оптимальное общение между Клиникой ТУ и пациентом со злокачественной опухолью, клиника открыла дополнительный двусторонний инфоканал: «Клиника гематологии-онкологии хочет обеспечить как последовательность диагностики и лечения онкологических больных, так и своевременную отправку на обследования новых пациентов с подозрением на онкологическое заболевание».
Поэтому с 8 апреля для онкобольных Клиника ТУ открыла инфотелефоны как для гематологических, так и для онкологических больных, а также адрес электронной почты. Пациенты с гематологическими заболеваниями могут со вторника по пятницу с 9.00 до 14.00 звонить по телефону 731 9893, а онкологические больные с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00 звонить по телефону 731 9802. Во все рабочие дни пациенты могут отправлять вопросы письменно на адрес электронной почты vahikeskus@kliinikum.ee.
По телефону и э-почте можно получить информацию об организации лечения, связанного со злокачественными опухолями и гематологическими болезнями, задать вопросы о запланированном на время чрезвычайного положения лечении, а также сообщать о проблемах, связанных с организацией диагностики и лечением, и задать интересующие вопросы о своем заболевании.
В Клинике ТУ продолжается диагностика и лечение пациентов со злокачественными опухолями и подозрениями на них за исключением случаев, когда доказанный наукой перенос лечения не повредит прогнозу течения болезни. На другое время переносятся последующие проверки и обследования, если нет признаков, указывающих на рецидив. Оценку в каждом отдельном случае дает лечащий врач. Если время приема и лечения меняется, то с пациентом свяжутся. В случае если с пациентом не связались до приема, все происходит по плану и пациента ждут на прием/лечение в ранее оговоренное время.