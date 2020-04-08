В Клинике ТУ начнут работать инфотелефоны для онкологических больных

«И хотя из-за обусловленного пандемией Covid-19 чрезвычайного положения плановое лечение в Клинике ТУ и других медицинских учреждениях Эстонии остановлено, клиника обеспечивает врачебной помощью в случае имеющих критическую зависимость от времени болезней, перенос диагностики и лечения которых наносит вред прогнозу здоровья и жизни человека», - сказал заведующий клиникой гематологии-онкологии доктор Пеэтер Падрик.

В число болезней, где время начала оказания врачебной помощи играет ключевое значение, входят и злокачественные опухоли, в случае которых нужно найти баланс между основным заболеванием и риском заражения вирусом: «Это не всегда просто, поскольку нужно исходить из каждого конкретного пациента и особенности болезни. Кроме того, раком заболевают и во время пандемии, и новых больных нужно обеспечить качественной диагностикой и лечением».

Чтобы в кризисной ситуации обеспечить оптимальное общение между Клиникой ТУ и пациентом со злокачественной опухолью, клиника открыла дополнительный двусторонний инфоканал: «Клиника гематологии-онкологии хочет обеспечить как последовательность диагностики и лечения онкологических больных, так и своевременную отправку на обследования новых пациентов с подозрением на онкологическое заболевание».

Поэтому с 8 апреля для онкобольных Клиника ТУ открыла инфотелефоны как для гематологических, так и для онкологических больных, а также адрес электронной почты. Пациенты с гематологическими заболеваниями могут со вторника по пятницу с 9.00 до 14.00 звонить по телефону 731 9893, а онкологические больные с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00 звонить по телефону 731 9802. Во все рабочие дни пациенты могут отправлять вопросы письменно на адрес электронной почты vahikeskus@kliinikum.ee.

По телефону и э-почте можно получить информацию об организации лечения, связанного со злокачественными опухолями и гематологическими болезнями, задать вопросы о запланированном на время чрезвычайного положения лечении, а также сообщать о проблемах, связанных с организацией диагностики и лечением, и задать интересующие вопросы о своем заболевании.