Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

В Эстонии жертвами Covid-19 стали 24 человека

За последние сутки в Эстонии было сделано 1277 тестов на вирус COVID-19, из которых 37 анализов показали положительный результат. За прошлые сутки от COVID-19 скончались три человека: в Ляэне-Таллиннской центральной больнице — 92-летняя женщина, в Курессаареской больнице — 73-летний мужчина и 53-летняя женщина (о смерти 6 апреля в Курессаареской больнице 73-летнего мужчины стало известно задним числом). Всего в Эстонии от COVID-19 скончались 24 человека, среди которых медработник.

Сегодня стала известна история Кадри, которая с супругом держат маленькое кафе. Месяц назад жизнь женщины, ожидающей четвертого ребенка, перевернулась с ног на голову. Всему виной коронавирус.

Аптечная сеть Euroapteek рекомендует покупать до десяти масок на одного покупателя, по сообщению оптового торговца, новые партии масок прибудут в Эстонию в ближайшее время.

Разножанровый предприниматель Урмас Сыырумаа – один из тех, кто, неважно, и из желания помочь жителям Эстонии в коронакризисе или исходя из коммерческих интересов, вместе с партнерами выясняет, каким образом можно было бы доставить в Эстонию десятки, а то и сотни тысяч масок.

Экономическая ситуация

Фирма Bolt, оборот которой упал более чем на 85 процентов, хочет получить от государства напрямую или косвенно помощь — кредит на 50 миллионов, чтобы дотянуть до лета.

На фоне ухудшающейся экономической ситуации президент Эстонии Керсти Кальюлайд призывала потерявших работу людей обратить внимание на село и помочь земледельцам с выполнением работы.

Примерно четверть эстонского молока идет на экспорт, и одними из крупнейших покупателей являются литовские предприятия пищевой промышленности. Но в последние недели на границе Латвии с Литвой из-за дополнительных проверок и санитарной экспертизы стали образовываться большие заторы, которые ставят под угрозу не только транспортировку молока, но и вообще всю работу эстонских ферм, поскольку молоко – продукт скоропортящийся.

Во время состоявшейся в среду пресс-конференции мэрия Таллинна сообщила, что количество запросов на школьные обеды увеличилось с 1200 до 11 500.

Председатель правления Kaubamaja Grupp и глава Союза торговцев Рауль Пуусепп рассказал в передаче радио Kuku «Majandusruum», что после кризиса торговля не будет прежней: изменятся потребительские привычки, производство может переехать из Китая в Европу, а интернет-торговле эпидемия придаст сильный импульс.

В период кризиса проблемы возникают и на рынке съемного жилья.

Что творится в других странах

Австрия, Дания и Чехия стали первыми странами Евросоюза, представившими конкретные планы постепенного отказа от локдауна - строгого режима изоляции, введенного для населения и бизнеса из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. При этом в Вене, Копенгагене и Праге придерживаются весьма разных представлений о том, когда и в какой последовательности следует смягчать ограничительные меры.

Германия - на пятом месте по числу зараженных коронавирусом. Больше случаев сейчас только у мировых антилидеров в борьбе с пандемией - США, Испании, Италии и Франции. Более чем у 107 тысяч человек в Германии диагностировали Covid-19, умерло чуть более 2 тысяч человек.