Еще один сотрудник Maxima заражен коронавирусом

По словам генерального директора Maxima Eesti Эдвинаса Волкаса, до них дошел слух, что в Пайде обнаружен зараженный коронавирусом человек, который тем не менее ходил в Пайде по магазинам и в том числе - в Maxima.

"После получения этой информации мы отправили всех 18 сотрудников магазина Maxima в Пайде на тестирование. Из присланных сегодня результатов тестов следует, что 17 тестов отрицательные и один положительный", - пояснил Волкас.

В связи с этим магазина Maxima в Пайде был сразу закрыт, а сотрудников отправили по домам. Волкас подтвердил, что в течение дня в магазине проведут основательную дезинфекцию. Сотрудникам разрешат быть дома и через неделю сделают повторный тест.

"С завтрашнего дня, с 9 апреля, Maxima в Пайде будет открыта снова и тут будет отправлена SOS-команда и те, получившие отрицательный результат сотрудники, у которых не было прямого контакта с получившим положительный результат работником. Maxima начала создавать SOS-команду как только было объявлено чрезвычайное положение, чтобы можно было заменить заболевших или по какой-то причине отсутствующих на работе сотрудников", - добавил Волкас.

Он добавил, что поскольку Пайду и Тюри находятся по соседству, было решено протестировать также сотрудников Maxima в Тюри, и все результаты тестов оказались отрицательными.

"Мы убеждены, что принятые меры еще больше повысят безопасность в магазине, но также и большая просьба к клиентам - мы просим не приходить в магазин с симптомами, потому что только вместе мы сможем снизить риск заражения как для сотрудников, так и для покупателей в продуктовых магазинах, что жизненно необходимо всем нам, чтобы пережить тяжелое время", - сказал Эдвинас Волкас.

Методы по борьбе с коронавирусом в магазинах Maxima

1. Мы чистим все поверхности два раза в день - утром и днем в час пик, а в зонах самообслуживания - каждые два часа

2. Дезинфекция всех тележек и корзин после каждого использования - мы разделили корзины и тележки в магазинах в зависимости от того, были ли они недавно дезинфицированы или использованы.

3. Мы внедрили систему контроля и отчетности в каждом магазине, чтобы обеспечить соблюдение установленных гигиенических и санитарных требований.

4. Каждое утро мы проверяем состояние здоровья всех сотрудников магазина, измеряя температуру их тела.

5. Все кассовые аппараты оснащены защитными экранами, а все сотрудники получили флаконы с дезинфицирующим средством.

6. Все сотрудники, находящиеся в непосредственном контакте с покупателями, носят пластиковые защитные маски.

7. Все работники магазина должны носить одноразовые защитные маски.

8. Мы установили дезинфицирующие средства и извещения о важности дезинфекции рук для клиентов в зонах входа и выхода во всех магазинах.

9. Перед кассовыми аппаратами установлены наклейки, которые обозначают рекомендованное расстояние между покупателями и маркировку для мест, где люди стоят в очередях - мясные, рыбные, кулинарные, и кондитерские прилавки

10. Мы отслеживаем очереди на предмет соблюдения дистанции, чтобы предотвратить очереди более 5 человек на кассе, и в то же время мы отслеживаем общее количество покупателей, посещающих магазин. Если у магазина более 5 покупателей на кассе, и все кассы заняты, мы закроем магазин на период времени, в течение которого мы можем уменьшить очереди на кассе и количество покупателей в магазине.

11. Мы сократили время работы магазинов с 9 до 21 часа, чтобы не допустить контакта сотрудников во время смены, каждая смена работает автономно.

12. Мы упаковали все развесные продукты, которые нельзя мыть дома - например, различные хлебобулочные изделия, печенье.

Источник: Maxima Eesti OÜ