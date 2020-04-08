IKEA начала обслуживать клиентов, не выходящих из дома

«В период чрезвычайной ситуации люди остаются дома и ищут другие способы получения необходимых услуг. Именно поэтому мы пересмотрели характер наших услуг», - говорит Алексей Михайлов, руководитель Пункта заказа и получения товаров IKEA в Таллинне.

До введения чрезвычайной ситуации наши клиенты могли спланировать кухню или спроектировать шкаф на месте в Пункте заказа и получения товаров с помощью консультаций наших сотрудников. Теперь, в целях безопасности сотрудников и покупателей, было принято решение изменить этот процесс.

«Для этого мы пересмотрели нашу работу: с помощью онлайн-планировщиков на сайте IKEA.ee можно создать план вашей кухни или спроектировать шкаф или мебель для спальни. Консультанты IKEA, вместо личных консультаций в магазине, готовы помочь нашим клиентам по телефону или по электронной почте», - рассказывает Алексей Михайлов.

Процесс будет выглядеть следующим образом: клиент может воспользоваться планировщиками на сайте IKEA.ee и создать онлайн проект кухни или шкафа. После того, как проект со стороны клиента будет завершен, за дело примутся работники IKEA: они проверят и завершат проект, согласуют его с клиентом, закажут все компоненты спланированной мебели, а в случае необходимости и доставят заказ к дверям. Для упрощения планирования кухни, клиенты могут заполнить специальную форму, указав размеры и другие данные, и работники IKEA отправят клиенту предложения по проекту. Такой способ обслуживания сокращает прямой контакт до минимума.

Руководитель Пункта заказа и получения товаров рассказывает, что для этих нововведений было необходимо отрегулировать внутренние процессы, так как работникам нужно было пересмотреть их привычные методы работы.

«Мы начали предоставлять удаленные консультации. Для этого нашим сотрудникам нужно перестраиваться, но они полностью поддерживают эту идею. Команда IKEA готова помогать клиентам, и в случае повышения интереса к подобной услуге количество сотрудников для этого проекта будет увеличено», - говорит представитель IKEA.