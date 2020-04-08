Вопрос читателя: почему при тесте на коронавирус у человека берется мазок из носа?

Читатель Postimees интересуется, почему тест на коронавирус настолько неприятен, а мазок берется у человека из носа? Неужели необходимый для анализа материал нельзя получить с помощью образца слюны? На запрос отвечает заведующая лабораторией инфекционных заболеваний Департамента здоровья Кюлли Раэ.
Раэ объяснила, что вирус сперва попадает через эпителиальные клетки в верхних дыхательных путях (то есть в носу). Поэтому концентрация вируса там является оптимальной для осуществления анализа. Это простая процедура, не требующая специального оборудования, что позволяет проводить тестирование и в мобильных пунктах взятия проб.
Если по мере прогрессирования заболевания вирус попадает в нижние дыхательные пути и легкие, то в качестве материала используется жидкость для промывания легких. Это уже значительно сложная процедура, которая проводится только в больницах.