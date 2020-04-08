Ср, 8.04.2020
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  • Вопрос читателя: почему при тесте на коронавирус у человека берется мазок из носа?

Вопрос читателя: почему при тесте на коронавирус у человека берется мазок из носа?

Медик.

ФОТО: Vladislav Musakko

Читатель Postimees интересуется, почему тест на коронавирус настолько неприятен, а мазок берется у человека из носа? Неужели необходимый для анализа материал нельзя получить  с помощью образца слюны? На запрос отвечает заведующая лабораторией инфекционных заболеваний Департамента здоровья Кюлли Раэ.

Раэ объяснила, что вирус сперва попадает через эпителиальные клетки в верхних дыхательных путях (то есть в носу). Поэтому концентрация вируса там является оптимальной для осуществления анализа. Это простая процедура, не требующая специального оборудования, что позволяет проводить тестирование и в мобильных пунктах взятия проб. 

Если по мере прогрессирования заболевания вирус попадает в нижние дыхательные пути и легкие, то в качестве материала используется жидкость для промывания легких. Это уже значительно сложная процедура, которая проводится только в больницах.
 

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