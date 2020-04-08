Вопрос читателя: почему при тесте на коронавирус у человека берется мазок из носа?

Раэ объяснила, что вирус сперва попадает через эпителиальные клетки в верхних дыхательных путях (то есть в носу). Поэтому концентрация вируса там является оптимальной для осуществления анализа. Это простая процедура, не требующая специального оборудования, что позволяет проводить тестирование и в мобильных пунктах взятия проб.