Как покупать продукты, не выходя из дома, если вы живете в Ида-Вирумаа, а не в Таллинне?

Крупнейшие торговые сети Эстонии имеют интернет-магазины, где можно купить продукты и другие товары с доставкой на дом. Во время распространения коронавирусной инфекции эта услуга особенно актуальна, но в городах Ида-Вирумаа недоступна. Тем не менее, возможности безопасного “шопинга на диване” есть и на Северо-Востоке. Rus.Postimees изучил их для вас.
Интернет-магазины торговых сетей до Ида-Вирумаа пока не дошли
Maxima и интернет-магазин Barbora сообщили 7 апреля, что открывают сервис заказа продуктов из супермаркетов в 17 городах Эстонии. Купленные через сайт Barbora товары нужно будет забрать в одном из магазинов Maxima. Хотя выходить из дома для этого все-таки придется, контактов с людьми будет гораздо меньше, чем при обычном посещении магазина.
По состоянию на 8 апреля в Ида-Вирумаа эта услуга еще недоступна. Она должна заработать в течение недели в следующих магазинах Maxima:
- в Нарве на Тиймана, 20, Креэнхольми, 52/54 и Фама, 9.
- в Кохтла-Ярве на Ярвекюла теэ, 50 и в Ахтме на Пуру, 77
- в Йыхви на ул. Раквере, 29
- в Силламяэ на ул. Павлова, 1а.
Coop запустил сайт Kriisivaru, на котором можно заказать уже скомплектованный набор продуктов, позволяющий переждать опасное время дома. Комплекты стоят от 30 до 100 евро и содержат, кроме продуктов, которые хранятся без холодильника, воду, одноразовую посуду, туалетную бумагу. Также в разных комплектах можно встретить батарейки, свечи, фонарики, спички, портативное радио, лейкопластырь, мыло, средство для мытья посуды… В целом, наборы больше подходят не для эпидемий, а для долговременных отключений электричества. Доставку до дома или почтового отделения осуществляет Omniva, доставка стоит 5 евро.
У торговой сети Coop есть также интернет-магазин, где можно приобрести товары по отдельности. Но при попытке заказать товар на адрес в Ида-Вирумаа, возникает надпись “Мы не доставляет товары в район с этим почтовым индексом”.
Интернет-магазин Prisma реагирует на ида-вируские адреса похожим образом: “Невозможно доставить на этот адрес”. В этом же духе отвечает и интернет-магазин Selver: “К сожалению, мы еще не отправляем товар по этому адресу”. У Rimi пока нет интернет-магазина в Эстонии.
Доставку в любую точку Эстонии производят магазины-склады Kaupmees, один из которых есть в Нарве. Но эта сеть рассчитана на мелкооптовые закупки (заказы меньше 50 евро через интернет не принимаются), и регистрация в качестве клиента более сложная и медленная, чем в обычных интернет-магазинах.
Интернет-магазин есть у работающего в Нарве торгово-развлекательного комплекса Astri. Но astri.ee - это сервис всей компании, а не нарвского магазина. Вне Таллинна, Тарту и Пярну заказать продукты можно только в посылочный автомат Omniva, заказ обещают доставить за 1-2 рабочих дня.
Спрос родил предложение
Пока торговые гиганты строят планы, растущую рыночную нишу занимают мелкие фирмы. Так, в Нарве появился сервис доставки продуктов из супермаркетов Narva Delivery. Этот сервис предлагает войти в интернет-магазин Prisma, Maxima, Coop или Selver, добавить нужные товары в корзину, а затем сохранить веб-страницу с корзиной или просто сфотографировать экран. Работники сервиса поедут в соответствующий магазин, купят товары по списку и доставят их клиенту.
Если заказ сделан до 14 часов, его доставят в этот же день. Доставка по Нарве стоит 5 евро, в Ольгина - 7 евро, в Нарва-Йыэсуу - 12 евро. Для крупных заказов добавляется плата за комплектование, подробности нужно смотреть на сайте сервиса.
Narva Delivery не доставляет алкогольные напитки и сигареты. Cервис Toidutarne, работающий в соцсети вКонтакте, наоборот, предлагает доставку алкогольных напитков по Нарве (до 22 часов). Кроме того, его работники доставляют букеты из цветочного магазина и блюда из популярных нарвских ресторанов. Вообще, доставка готовой еды на Северо-Востоке гораздо более доступна, чем доставка продуктов из магазинов. Поскольку во время чрезвычайного положения, предприятия общепита могут продавать еду только на вынос, доставку стараются организовать и те фирмы, у которых ее раньше не было.
В Facebook также работает сервис Ovoshi.Narva, ориентированный на доставку сырых овощей, фруктов, зелени, ягод и домашних заготовок. Основной товар - картофель, можно заказать его нескольких сортов, в том числе на посадку. По Ида-Вирумаа доставка бесплатная, минимальный заказ - 5 евро.
Доставкой картофеля на дом в Ида-Вирумаа занимаются на постоянной основе несколько фермеров. Их контактные данные есть в объявлениях в бумажных газетах, например, в нарвском бесплатной еженедельнике “Город”.
Также на сайтах объявлений можно найти объявления частных лиц, которые готовы за плату 5-12 евро готовы доставить продукты из магазинов на дом в Нарве, Силламяэ, Кохтла-Ярве и Йыхви. Примечательно, что в Нарве таких объявлений совсем немного, в то время, как объявлений типа “хожу в Ивангород” до закрытия границы было огромное количество. Косвенно это говорит о том, что спрос на доставку продуктов на дом в городе пока небольшой.
В Нарве у пенсионеров и людей с особыми потребностями есть возможность заказать доставку продуктов из магазинов на дом в местном Департаменте социальной помощи по телефонам 53 05 60 01 или 53 05 45 58. Непосредственно доставкой продуктов в Нарве занимаются волонтеры Красного креста. В Силламяэ пенсионеры и инвалиды могут связаться с местными волонтерами напрямую по телефону 51 59 215.