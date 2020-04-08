Как покупать продукты, не выходя из дома, если вы живете в Ида-Вирумаа, а не в Таллинне?

Интернет-магазины торговых сетей до Ида-Вирумаа пока не дошли

Maxima и интернет-магазин Barbora сообщили 7 апреля, что открывают сервис заказа продуктов из супермаркетов в 17 городах Эстонии. Купленные через сайт Barbora товары нужно будет забрать в одном из магазинов Maxima. Хотя выходить из дома для этого все-таки придется, контактов с людьми будет гораздо меньше, чем при обычном посещении магазина.

По состоянию на 8 апреля в Ида-Вирумаа эта услуга еще недоступна. Она должна заработать в течение недели в следующих магазинах Maxima:

в Нарве на Тиймана, 20, Креэнхольми, 52/54 и Фама, 9.

в Кохтла-Ярве на Ярвекюла теэ, 50 и в Ахтме на Пуру, 77

в Йыхви на ул. Раквере, 29

в Силламяэ на ул. Павлова, 1а.

Coop запустил сайт Kriisivaru, на котором можно заказать уже скомплектованный набор продуктов, позволяющий переждать опасное время дома. Комплекты стоят от 30 до 100 евро и содержат, кроме продуктов, которые хранятся без холодильника, воду, одноразовую посуду, туалетную бумагу. Также в разных комплектах можно встретить батарейки, свечи, фонарики, спички, портативное радио, лейкопластырь, мыло, средство для мытья посуды… В целом, наборы больше подходят не для эпидемий, а для долговременных отключений электричества. Доставку до дома или почтового отделения осуществляет Omniva, доставка стоит 5 евро.

У торговой сети Coop есть также интернет-магазин, где можно приобрести товары по отдельности. Но при попытке заказать товар на адрес в Ида-Вирумаа, возникает надпись “Мы не доставляет товары в район с этим почтовым индексом”.

Интернет-магазин Prisma реагирует на ида-вируские адреса похожим образом: “Невозможно доставить на этот адрес”. В этом же духе отвечает и интернет-магазин Selver: “К сожалению, мы еще не отправляем товар по этому адресу”. У Rimi пока нет интернет-магазина в Эстонии.

Доставку в любую точку Эстонии производят магазины-склады Kaupmees, один из которых есть в Нарве. Но эта сеть рассчитана на мелкооптовые закупки (заказы меньше 50 евро через интернет не принимаются), и регистрация в качестве клиента более сложная и медленная, чем в обычных интернет-магазинах.

Интернет-магазин есть у работающего в Нарве торгово-развлекательного комплекса Astri. Но astri.ee - это сервис всей компании, а не нарвского магазина. Вне Таллинна, Тарту и Пярну заказать продукты можно только в посылочный автомат Omniva, заказ обещают доставить за 1-2 рабочих дня.

Спрос родил предложение

Пока торговые гиганты строят планы, растущую рыночную нишу занимают мелкие фирмы. Так, в Нарве появился сервис доставки продуктов из супермаркетов Narva Delivery. Этот сервис предлагает войти в интернет-магазин Prisma, Maxima, Coop или Selver, добавить нужные товары в корзину, а затем сохранить веб-страницу с корзиной или просто сфотографировать экран. Работники сервиса поедут в соответствующий магазин, купят товары по списку и доставят их клиенту.