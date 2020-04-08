Фото ⟩ Ухань открылся после 76 дней карантина

Центр провинции Хубэй пребывал в полной изоляции c конца января. Жители не могли покидать город без особого разрешения. В понедельник, 7 апреля, в городе не было зафиксировано ни одного случая заражения, пишет Русский TVNET.

По сообщениям агентства AP, в первые часы после снятия изоляции Ухань покинули по меньшей мере 65 тысяч человек.

При этом местные власти призвали жителей покидать город или район только в случае необходимости, так как не исключена повторная волна заражений.

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