Пособия для родителей в попечительских семьях увеличатся вдвое

По словам председателя парламентской комиссии по социальным делам Тыниса Мельдера, изменения в законе позволят в большей мере поддержать нуждающиеся в помощи семьи и детей. «Благодаря изменениям будет устранена несправедливость, и родители в попечительских семьях будут получать на одного ребенка в два раза больше, чем прежде», - сказал Мельдер.

Глава комиссии отметил, что изменения в законе также помогут семьям с детьми с редкими заболеваниями. «Детям с редкими заболеваниями будет выплачиваться пособие и в том случае, если заболевание не развивается. Также при определенных недостатках здоровья Департамент социального страхования сможет назначить степень тяжести недостатка на срок более пяти лет», - сказал Мельдер, добавив что это избавит людей и государство от необходимости проведения лишних оценок.

Закон также предусматривает и меру помощи для родителей, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями. «Такие родители зачастую не могут оставить ребенка дома одного, чтобы отправиться на работу. Поэтому им будут оплачивать больничный по уходу за ребенком с первого дня и до окончания чрезвычайного положения в стране», - пояснил Мельдер.