Ратас: не факт, что 1 мая чрезвычайное положение будет снято

Председатель Партии реформ Кая Каллас спросила, чем парламент и оппозиция могли бы помочь правящей коалиции в составлении плана выхода из кризиса. Ратас ответил, что парламент может работать в режиме видеоконференций, так же он готов работать и с комиссиями. «Но обширного документа, говорящего о том, как мы будем из этого выбираться, в данный момент, к сожалению, нет. Идет подготовительная работа, но конкретной даты, когда откроются кино, школы, торговые центры, я назвать не могу».