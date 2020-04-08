Ратас: не факт, что 1 мая чрезвычайное положение будет снято

Отвечая на вопросы парламентариев, премьер-министр Юри Ратас сказал, что пока не может назвать дату, когда в стране будет отменен режим чрезвычайного положения.
Председатель Партии реформ Кая Каллас спросила, чем парламент и оппозиция могли бы помочь правящей коалиции в составлении плана выхода из кризиса. Ратас ответил, что парламент может работать в режиме видеоконференций, так же он готов работать и с комиссиями. «Но обширного документа, говорящего о том, как мы будем из этого выбираться, в данный момент, к сожалению, нет. Идет подготовительная работа, но конкретной даты, когда откроются кино, школы, торговые центры, я назвать не могу».
Он напомнил, что чрезвычайное положение объявлено до 1 мая: «Но пока нельзя сказать, что после 1 мая мы выйдем из чрезвычайного положения».