Ср, 8.04.2020
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Из-за кризиса газета Äripäev будет выходить раз в неделю

Äripäev.

ФОТО: Marina Puškar

Чтобы сэкономить деньги в условиях кризиса, Äripäev со второй половины апреля будет выходить не пять раз в неделю, а один.

С 20 апреля и до конца августа Äripäev в бумажном виде будет выходить по пятницам, сообщает Rus.ERR со ссылкой на руководство издания. Решение же о том, с какой периодичностью газета будет выходить с сентября, будет принято летом.

«Переход на еженедельную газету был вызван снижением оборота рекламы из-за экономического кризиса и перехода как подписчиков, так и рекламных денег на цифровые каналы», - отмечается в сообщении Äripäev.

Кроме того, многие работники теперь трудятся дома, и компании не хотят, чтобы ежедневная газета доставлялась в офисы.

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