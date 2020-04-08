Из-за кризиса газета Äripäev будет выходить раз в неделю

Чтобы сэкономить деньги в условиях кризиса, Äripäev со второй половины апреля будет выходить не пять раз в неделю, а один.
С 20 апреля и до конца августа Äripäev в бумажном виде будет выходить по пятницам, сообщает Rus.ERR со ссылкой на руководство издания. Решение же о том, с какой периодичностью газета будет выходить с сентября, будет принято летом.
«Переход на еженедельную газету был вызван снижением оборота рекламы из-за экономического кризиса и перехода как подписчиков, так и рекламных денег на цифровые каналы», - отмечается в сообщении Äripäev.
Кроме того, многие работники теперь трудятся дома, и компании не хотят, чтобы ежедневная газета доставлялась в офисы.