Нарвская чиновница: вопрос бесплатного распределения масок среди пенсионеров не обсуждается
В аптеки начал поступать долгожданный товар – защитные маски. Что сделала Нарва для того, чтобы избежать штурма аптек пенсионерами?
Тему прокомментировала в прямом эфире и затем по телефону директор Департамента социальной помощи города Нарва Елена Васильева.
Фрагмент беседы:
– Сейчас в каждой аптеке Нарвы доступны маски?
– Уже вчера вечером в каждой аптеке Нарвы продавались маски. Я сама лично прошла три аптеки, в одной даже задержалась – понаблюдала за ситуацией. Ажиотажа не было. Наши пенсионеры не атаковали аптеки.
– Сколько в Нарве пенсионеров?
– Около 24 000 человек. Из них – 11 600 одинокие пожилые люди.
– Доставка масок на дом доступна каждому пенсионеру?
– Каждому, кто пожелает. Начиная с 13 марта, когда мэр впервые собрал кризисную комиссию города, одним из первых решений комиссии было обеспечить помощь пожилым по доставке продуктов, лекарств и других услуг.
– Сколько человек воспользовались такой услугой на данный момент?
– Ежедневно мы получаем 60 звонков на 3 круглосуточных телефона для пожилых нарвитян:
53056001
53054558
5512193
Постоянную помощь, то есть 2-3 раза в неделю, получают порядка 40 пожилых нарвитян. Плюс к этому 60 разовых визитов к тем, кто просит доставить лекарства или продукты на дом. Помогают нам в этом волонтеры местного отделения Красного Креста под руководством Анны Кариной. Это 10 проверенных человек. Помощь также оказывают председатели квартирных товариществ.
– Почему так мало человек обратились к вам за помощью?
– Что вы! 40 постоянных клиентов и 60 ежедневных звонков.
– А в городе 24 000 пенсионеров, половина из которых – одинокие люди…
– У нас нет ни одного пенсионера, который остался бы без помощи, если он обратился за этой помощью. О помощи просят даже из-за границы – родственники тех, кто остался в городе один.
– Услуга доставки масок востребована пенсионерами?
– В свободной продаже маски появились только вчера. И уже вчера пенсионеры с осторожностью интересовались возможностями доставки.
Безусловно, мы сможем доставить маски всем пенсионерам!
В одной из аптек маски продают упаковками по 50 штук. Цена (около 40 евро - прим.ред.) – недоступная для пенсионера. Мы стали искать подходящие для пенсионеров варианты. Две аптечные сети предоставили возможность покупать маски по 10 штук за 7 евро.
– Но это же не решение проблемы! Вы сумму не уменьшили, а разделили…
– Это не мы разделили! Мы нашли такую возможность в аптеках. Возможно, через какое-то время можно будет покупать по одной, две, пять масок. Пенсионерам так будет проще.
– Вы предлагаете пенсионерам каждый раз ходить в аптеку – рассадник заразы – за одной маской, к тому же одноразовой? Вместо того, чтобы обеспечить им возможность купить сразу побольше масок и забыть на некоторое время о визитах в аптеки…
– Вчера одна пенсионерка пожелала купить именно 10 масок за 7 евро. Она сказала, что выходит редко, максимум два раза в неделю, и ей этого количества хватит надолго – примерно на месяц.
– Могут ли хотя бы пенсионеры в условиях чрезвычайной ситуации рассчитывать на скидки? 40 евро за пачку или 7-8 евро за 10 штук – не каждому по карману…
– Не возьмусь отвечать на такой вопрос. Мы не продаем маски и цены не устанавливаем. Это вопрос к аптекам.
– А Департамент социальной помощи города Нарва не хотел компенсировать часть суммы аптекам или пенсионерам, чтобы маски были бы более доступны по цене тем, кто в них больше всего нуждается? Возможно ли просто выкупить часть масок и бесплатно распределить их пенсионерам?
– Мы на сегодняшний момент оказываем много другой помощи пенсионерам, включая продуктовые наборы, собранные совместно с Продуктовым банком, церковью и Красным крестом. Вопрос с бесплатным распределением масок на сегодняшний момент мы не обсуждаем.
- Доступна ли в Нарве доставка масок на дом?
- Как заказать доставку?
- Могут ли хотя бы пенсионеры в условиях ЧС рассчитывать на скидки? 40 евро за пачку – не каждому по карману.
- Какие услуги Департамент социальной помощи оказывает пенсионерам?
- Сколько человек реально обратились за помощью?
- Достаточно ли в Нарве волонтёров?
- Помогает ли Департаменту государство?