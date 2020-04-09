Нарвская чиновница: вопрос бесплатного распределения масок среди пенсионеров не обсуждается

Тему прокомментировала в прямом эфире и затем по телефону директор Департамента социальной помощи города Нарва Елена Васильева.

Фрагмент беседы:

– Сейчас в каждой аптеке Нарвы доступны маски?

– Уже вчера вечером в каждой аптеке Нарвы продавались маски. Я сама лично прошла три аптеки, в одной даже задержалась – понаблюдала за ситуацией. Ажиотажа не было. Наши пенсионеры не атаковали аптеки.

– Сколько в Нарве пенсионеров?

– Около 24 000 человек. Из них – 11 600 одинокие пожилые люди.

– Доставка масок на дом доступна каждому пенсионеру?

– Каждому, кто пожелает. Начиная с 13 марта, когда мэр впервые собрал кризисную комиссию города, одним из первых решений комиссии было обеспечить помощь пожилым по доставке продуктов, лекарств и других услуг.

– Сколько человек воспользовались такой услугой на данный момент?

– Ежедневно мы получаем 60 звонков на 3 круглосуточных телефона для пожилых нарвитян:

53056001 53054558 5512193

Постоянную помощь, то есть 2-3 раза в неделю, получают порядка 40 пожилых нарвитян. Плюс к этому 60 разовых визитов к тем, кто просит доставить лекарства или продукты на дом. Помогают нам в этом волонтеры местного отделения Красного Креста под руководством Анны Кариной. Это 10 проверенных человек. Помощь также оказывают председатели квартирных товариществ.

– Почему так мало человек обратились к вам за помощью?

– Что вы! 40 постоянных клиентов и 60 ежедневных звонков.

– А в городе 24 000 пенсионеров, половина из которых – одинокие люди…

– У нас нет ни одного пенсионера, который остался бы без помощи, если он обратился за этой помощью. О помощи просят даже из-за границы – родственники тех, кто остался в городе один.

– Услуга доставки масок востребована пенсионерами?

– В свободной продаже маски появились только вчера. И уже вчера пенсионеры с осторожностью интересовались возможностями доставки.

Безусловно, мы сможем доставить маски всем пенсионерам!

В одной из аптек маски продают упаковками по 50 штук. Цена (около 40 евро - прим.ред.) – недоступная для пенсионера. Мы стали искать подходящие для пенсионеров варианты. Две аптечные сети предоставили возможность покупать маски по 10 штук за 7 евро.

– Но это же не решение проблемы! Вы сумму не уменьшили, а разделили…

– Это не мы разделили! Мы нашли такую возможность в аптеках. Возможно, через какое-то время можно будет покупать по одной, две, пять масок. Пенсионерам так будет проще.

– Вы предлагаете пенсионерам каждый раз ходить в аптеку – рассадник заразы – за одной маской, к тому же одноразовой? Вместо того, чтобы обеспечить им возможность купить сразу побольше масок и забыть на некоторое время о визитах в аптеки…

– Вчера одна пенсионерка пожелала купить именно 10 масок за 7 евро. Она сказала, что выходит редко, максимум два раза в неделю, и ей этого количества хватит надолго – примерно на месяц.

– Могут ли хотя бы пенсионеры в условиях чрезвычайной ситуации рассчитывать на скидки? 40 евро за пачку или 7-8 евро за 10 штук – не каждому по карману…

– Не возьмусь отвечать на такой вопрос. Мы не продаем маски и цены не устанавливаем. Это вопрос к аптекам.

– А Департамент социальной помощи города Нарва не хотел компенсировать часть суммы аптекам или пенсионерам, чтобы маски были бы более доступны по цене тем, кто в них больше всего нуждается? Возможно ли просто выкупить часть масок и бесплатно распределить их пенсионерам?

– Мы на сегодняшний момент оказываем много другой помощи пенсионерам, включая продуктовые наборы, собранные совместно с Продуктовым банком, церковью и Красным крестом. Вопрос с бесплатным распределением масок на сегодняшний момент мы не обсуждаем.

Директор Департамента социальной помощи города Нарва Елена Васильева в студии Postimees: маски для пенсионеров – доставка на дом. ФОТО: Postimees