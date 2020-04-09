Чт, 9.04.2020
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  • Студия Postimees: маски для пенсионеров – доставка на дом

Студия Postimees: маски для пенсионеров – доставка на дом
10:00

В аптеки начал поступать долгожданный товар – защитные маски. Что сделала Нарва для того, чтобы избежать штурма аптек пенсионерами?

Тему прокомментирует в прямом эфире директор Департамента социальной помощи города Нарва Елена Васильева. Смотрите интервью в 10:00! 

  • Доступна ли в Нарве доставка масок на дом?
  • Как заказать доставку?
  • Могут ли хотя бы пенсионеры в условиях ЧС рассчитывать на скидки? 40 евро за пачку – не каждому по карману.
  • Какие услуги Департамент социальной помощи оказывает пенсионерам?
  • Сколько человек реально обратились за помощью?
  • Достаточно ли в Нарве волонтёров?
  • Помогает ли Департаменту государство?

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