Студия Postimees: маски для пенсионеров – доставка на дом
В аптеки начал поступать долгожданный товар – защитные маски. Что сделала Нарва для того, чтобы избежать штурма аптек пенсионерами?
Тему прокомментирует в прямом эфире директор Департамента социальной помощи города Нарва Елена Васильева. Смотрите интервью в 10:00!
- Доступна ли в Нарве доставка масок на дом?
- Как заказать доставку?
- Могут ли хотя бы пенсионеры в условиях ЧС рассчитывать на скидки? 40 евро за пачку – не каждому по карману.
- Какие услуги Департамент социальной помощи оказывает пенсионерам?
- Сколько человек реально обратились за помощью?
- Достаточно ли в Нарве волонтёров?
- Помогает ли Департаменту государство?