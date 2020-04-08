Автопроизводитель BMW будет выпускать медицинские маски

Германский производитель автомобилей BMW сообщил, что готов приступить к выпуску медицинских масок. Соответствующее заявление сделал генеральный директор компании Оливер Ципсе в среду, 8 апреля, на встрече с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером в Мюнхене.

"Таким образом мы будем активно работать над устранением глобального дефицита", - отметил Ципсе. "Очень скоро мы сможем производить несколько сотен тысяч масок в день. Это послужит как защите наших сотрудников, так и снабжению общественности", - добавил глава автопроизводителя.

В BMW уже пообещали закупить необходимое для производства оборудование.

"Шанс улучшить конкурентную ситуацию"

В свою очередь Маркус Зёдер высказал мнение, что, данный шаг, "возможно, является шансом" улучшить "конкурентную ситуацию на международном уровне в пользу немецких производителей".

Как отмечает Reuters, концерн уже обязался в краткосрочной перспективе поставить Баварии 150 000 профессиональных масок типа FFP2 для медицинского персонала и 1 миллион обычных масок.

Ранее премьер-министр Зёдер называл ношение масок в общественных местах одним из возможных условий смягчения жестких ограничительных мер после 19 апреля.